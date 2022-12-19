Вячеслав Бычков: Повышение сбора за ВБР стало разочарованием для рыбаков

Грядущее повышение ставок сбора за пользование водными биоресурсами не оправдало надежд пользователей: квотная реформа не отменена, зато рыба теперь подорожает, уверен представитель ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

«Повышение ставок сбора было неизбежным, и все это знали. Новые ставки существенно выше, чем были раньше. Да еще и с 2025 года ставки будут индексироваться на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год. Понятно, что из-за дефлятора каждый год они будут изменяться не вниз, а вверх», — отметил представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП).

Он напомнил, что предложение ВАРПЭ и других организаций о повышении ставок сбора в качестве альтернативы второму этапу квотной реформы не было принято отраслевым регулятором.

«Одно не заменило другое, и в сухом остатке мы видим, как ставки повышаются своим чередом, а крабовые аукционы и в целом второй этап квотной реформы движутся сами по себе», — констатировал собеседник Fishnews. По мнению Вячеслава Бычкова, в результате повышения ставок потребители, граждане России, неизбежно столкнутся с повышением цены.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.