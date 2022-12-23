Новости
Коллегия ВНИРО подвела итоги работы за год. Фото пресс-службы института

Отраслевая наука подвела итоги важных исследований

Коллегия ВНИРО подвела итоги работы рыбохозяйственной науки в 2022 г. и перечислила наиболее значимые, с точки зрения специалистов, события. Кроме того, участники заседания обсудили перспективные направления исследований.

В заседании коллегии участвовали глава Росрыболовства Илья Шестаков и директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в текущем году ВНИРО организовал порядка 300 экспедиций. В августе-октябре состоялся трансъевропейский переход научно-исследовательского судна «Протей» из Мурманска в Керчь по внутренним водным артериям. Научная группа экипажа НИС выполнила исследования в Баренцевом, Белом и Азовском морях, системах Беломорско-Балтийского и Волго-Донского каналов, на Волго-Балтийском водном пути. Завершив переход, «Протей» вошел в состав флота Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Ученые Тюменского филиала провели экспедицию в 4,5 тыс. км из Тобольска в Салехард. Работы охватили 80 водоемов и снабдили рыбохозяйственную науку большим массивом ценных данных. Экспедиции тихоокеанских филиалов ВНИРО вели комплексные исследования в Охотском, Японском и Беринговом морях. Традиционно ученые Атлантического филиала проводили наблюдения в Балтийском море и Атлантике. Не менее значимыми были экспедиции по пресноводным водоемам, отметили в институте

Также коллегия ВНИРО рассмотрела перспективы культивирования водорослей на Дальнем Востоке. Ожидается, что это не только позволит обеспечить российскую пищевую, фармацевтическую и косметологическую промышленность отечественным сырьем, но и станет серьезным вкладом института в декарбонизацию атмосферы.

Кроме того, на заседании обсудили вопросы восстановления популяции осетровых в Азовском море. Также был представлен успешный опыт сотрудничества ученых ВНИРО и бизнеса — в результате реализован проект импортозамещения кормов для рыб.

Особое внимание уделили развитию кадрового потенциала института и его филиалов. Так, созданный в 2022 г. Центр экономических исследований рыбного хозяйства уже приступил к подготовке аспирантов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокмурманскосетровыхросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Лев БОЧАРОВ

Отраслевая наука должна работать на перспективу

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Россия должна сохранить сильную позицию на рынке минтая

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА. Фото предоставлено пресс-службой союза

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга БУЛКОВА

Рыбацкие предприятия — залог жизни отдаленных поселков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Потребитель переходит в режим экономии

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела логистики компании «Нерей» Максим РУДОЙ

Директор отдела логистики компании «Нерей»

Максим РУДОЙ

Мы прокладываем рыбе идеальный путь

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Повышение сбора за ВБР стало разочарованием для рыбаков

Все материалы

Крупным планом

Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

Оборудование RMPG успешно представили на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге

Корейское качество с российского берега

Спуск на воду «Дмитрия Коноплева»

«Антей» рассказал, как добиться успеха на верфях

Супертраулер «Владимир Бирюков», построенный для камчатской рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» на турецкой судоверфи, ждут на Камчатке. Фото Валентины Боковиковой

«Владимир Бирюков» спешит на родину

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.