Отраслевая наука подвела итоги важных исследований

Коллегия ВНИРО подвела итоги работы рыбохозяйственной науки в 2022 г. и перечислила наиболее значимые, с точки зрения специалистов, события. Кроме того, участники заседания обсудили перспективные направления исследований.

В заседании коллегии участвовали глава Росрыболовства Илья Шестаков и директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в текущем году ВНИРО организовал порядка 300 экспедиций. В августе-октябре состоялся трансъевропейский переход научно-исследовательского судна «Протей» из Мурманска в Керчь по внутренним водным артериям. Научная группа экипажа НИС выполнила исследования в Баренцевом, Белом и Азовском морях, системах Беломорско-Балтийского и Волго-Донского каналов, на Волго-Балтийском водном пути. Завершив переход, «Протей» вошел в состав флота Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Ученые Тюменского филиала провели экспедицию в 4,5 тыс. км из Тобольска в Салехард. Работы охватили 80 водоемов и снабдили рыбохозяйственную науку большим массивом ценных данных. Экспедиции тихоокеанских филиалов ВНИРО вели комплексные исследования в Охотском, Японском и Беринговом морях. Традиционно ученые Атлантического филиала проводили наблюдения в Балтийском море и Атлантике. Не менее значимыми были экспедиции по пресноводным водоемам, отметили в институте

Также коллегия ВНИРО рассмотрела перспективы культивирования водорослей на Дальнем Востоке. Ожидается, что это не только позволит обеспечить российскую пищевую, фармацевтическую и косметологическую промышленность отечественным сырьем, но и станет серьезным вкладом института в декарбонизацию атмосферы.

Кроме того, на заседании обсудили вопросы восстановления популяции осетровых в Азовском море. Также был представлен успешный опыт сотрудничества ученых ВНИРО и бизнеса — в результате реализован проект импортозамещения кормов для рыб.

Особое внимание уделили развитию кадрового потенциала института и его филиалов. Так, созданный в 2022 г. Центр экономических исследований рыбного хозяйства уже приступил к подготовке аспирантов.

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