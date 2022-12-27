Владимир Бузанов: Мы пошли по пути развития сервиса для рыбаков

Тенденция наращивания контейнерных перевозок продукции из водных биоресурсов сохраняется, отмечают во Владивостокском морском рыбном порту. По результатам нынешнего года грузооборот рыбопродукции в контейнерах составил 28 тыс. TEU, сообщил коммерческий директор предприятия Владимир Бузанов.

«Наш порт по-прежнему широко востребован у рыбаков. Конечно, в этом году на динамику грузооборота повлияли невысокие результаты лососевой путины. Ниже ожидаемых оказались и уловы кальмара, — рассказал коммерческий директор «Владморрыбпорта» в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». — Ситуация с пандемией также стала меняться, и китайские порты вернулись к приему рыбопродукции навалом. Минтай, который в 2020–2021 годах шел через российский берег, вновь стал поставляться в КНР напрямую без перегруза в порту».

Но это общие для отечественных портов тенденции, отметил собеседник издания. Предприятие между тем продолжило развивать инфраструктуру. «Построили и ввели в эксплуатацию новый современный холодильник на 7,1 тыс. тонн единовременного хранения. Работает контейнерный терминал — площадка, наверное, уникальная для Дальнего Востока. Он рассчитан на одновременное подключение 650 сорокафутовых контейнеров. Они могут использоваться для хранения рыбопродукции, ее перегруза с судов для дальнейшей отправки на экспорт через пограничные переходы либо в разные точки нашей страны ускоренными контейнерными поездами и рефрижераторными сцепами», — сообщил Владимир Бузанов.

Он добавил, что предприятие пошло по пути развития сервиса для рыбаков. «Организуем всю мультимодальную цепочку доставки рыбы от мест промысла до конечного потребителя. То есть наша компания обеспечивает подачу рефрижераторных контейнеров в ближайшие пункты перевалки рыбопродукции в районах промысла, готовит документы, грузит продукцию на поезда, и получателю в западных регионах страны не нужно заниматься перевалкой и оформлением во Владивостоке», — обрисовал ситуацию собеседник издания.

По результатам нынешнего года грузооборот рыбопродукции в контейнерах составил 28 тыс. TEU. Рыбные грузы, таким образом, идут и на экспорт, и на внутренние направления — Санкт-Петербург, Москва и Московская область.

За январь-декабрь количество судозаходов по рыбопромысловому флоту выросло по сравнению с уровнем прошлого года на 14% и составило 212 единиц.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.