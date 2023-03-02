Рыбаков призывают подготовиться к требованиям об ЭРЖ

ЦСМС рекомендует рыбакам уже сейчас обращаться по вопросам подключения электронного рыболовного журнала, чтобы подготовленными встретить завершение переходного периода.

Вступление в силу закона об электронном рыболовном журнале - точка отсчета для полного перехода на цифровую отчетность о вылове, отметил руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр Михайлов.

«Уже сейчас в «боевом» режиме судовые суточные донесения через ЭРЖ успешно направляют более 200 судов, или 21% от общего числа судов, подающих ССД. Несмотря на то, что законом предусмотрен переходный период до 1 декабря 2023 года, в течение которого допускается ведение журнала как в электронной, так и бумажной форме, мы рекомендуем уже сейчас обращаться к нам по вопросам подключения ЭРЖ, чтобы успеть настроить программное обеспечение и обучить персонал для бесперебойной работы флота в новых цифровых условиях», — заявил начальник ЦСМС.

В электронном рыболовном журнале капитаны судов смогут видеть данные полученных разрешений на вылов, которые также с 1 марта начинают выдаваться в электронном виде через личные кабинеты пользователей на Едином портале государственных услуг, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС. Это существенно уменьшит текущие затраты рыбаков на доставку разрешений на судно и позволит оптимизировать возможные задержки и простои судов.

Возможность оформления заявлений на получение разрешений на вылов через портал госуслуг появилась у рыбаков с сентября 2022 г., однако сами документы выдавались только в бумажном виде. В ходе разрешительной кампании на 2023 г. территориальные управления Росрыболовства выдали более 13 тыс. разрешений на вылов и изменений к ним, из которых 3,8 тыс. было оформлено с помощью портала госуслуг, отметили в Центре.

Сейчас электронная форма разрешений обрела законную силу, однако до 1 декабря 2023 г. действует переходный период, в течение которого можно будет получать разрешительные документы как в электронной форме, так и на бумажном носителе, вне зависимости от формы ведения рыболовного журнала.

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