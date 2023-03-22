Развитие «прибрежки» — поле для дискуссий

Тема: каким же должно быть регулирование прибрежного рыболовства — остается одной из самых непростых в отрасли. Поддерживать приморские территории и их рыбохозяйственный комплекс нужно, но вот какими путями — вопрос открытый, отметили руководители ассоциаций на конференции Fishnews.

Сложность вопроса развития «прибрежки» еще раз показал круглый стол, проведенный 16 марта в профильном комитете Совета Федерации.

С 2019 г. прибрежное рыболовство регулируется по-новому. Исчезло разделение на промышленные и прибрежные квоты, в федеральном законе появились новые требования по тому, в каком виде должна доставляться добытая в таком режиме рыба. При этом для предприятий, которые выберут работу в режиме прибрежного лова, законодатели предусмотрели повышающий коэффициент при расчете объемов квот.

Правда, практика показывает, что «прибрежке» все равно приходится непросто, отметил на конференции Fishnews Online президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Создание единой квоты привело к тому, что пользователи региона потеряли часть ресурса.

Власти Магаданской области предложили рассмотреть идею «региональных квот». В отраслевых объединениях инициативы, связанные с изменением подходов к распределению объемов для промысла, оценивают с осторожностью. Такая реакция понятна, ведь только четыре года как действует новое регулирование «прибрежки», когда нет прибрежных квот, а сам вид рыболовства остался, прокомментировал Сергей Рябченко. Однако и появилась задумка «региональных квот» неслучайно: нужно поддерживать прибрежный комплекс, отдаленные территории, обратил внимание руководитель хабаровской ассоциации. Такие идеи озвучиваются не первый раз, добавил он.

В Приморском крае — с учетом специфики региона — традиционно поддерживали единое промысловое пространство. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья не согласны с тем, чтобы менять принципы распределения допустимого улова. Для того чтобы снабжать население свежей рыбой, надо поработать с ветеринарными правилами, с местами реализации. Как вариант — поддержать это направление через обнуление сбора за пользование водными биоресурсами, высказался президент АРПП Георгий Мартынов.

Морское рыболовство в разных регионах имеет свои нюансы, обратил внимание председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. При наличии федерального фундамента нужно стремиться к тому, чтобы учесть эти особенности в актах правительства, полагает он. К регулированию, введенному с 2019 г., Северный бассейн, по словам представителя ассоциации, уже адаптировалось. И надо дать хотя бы несколько лет, чтобы полноценно опробовать эти правила и судить об их эффективности.

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