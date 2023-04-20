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Рыбный промысел на Курилах. Фото предоставлено ЮКРК

Изменения по промысловому сбору обрастают подзаконной базой

В декабре прошлого года вступили в силу изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. Часть подзаконных актов для работы новой системы уже вышла, но часть документов предприятия еще ждут.

С принятием федерального закона от 21 ноября 2022 г. № 444 государство пересмотрело ставки сбора за пользование водными биоресурсами. При этом для плательщиков предложили систему вычетов по одному из трех оснований. Это производство продукции из определенного правительством перечня (на флоте или на береговом заводе); рыболовство на новых судах (они должны быть построены после 1 января 2020 г. в России, но вне программы инвестквот); прибрежное рыболовство.

Изменения Налогового кодекса вступили в силу с 21 декабря 2022 г. Однако для того, чтобы нововведения заработали на практике, должна быть сформирована подзаконная база. Fishnews обобщил, какие документы уже вышли для такого регулирования.

По закону, для подтверждения обоснованности применения вычета плательщик должен предоставить властям заявление о подтверждении. Форму такого обращения Минсельхоз утвердил приказом от 13 января 2023 г. № 17. Здесь же определен список подтверждающих документов.

Приказом от 17 января 2023 г. № 23 министерство установило, как Росрыболовство должно уведомлять плательщиков сбора о подтверждении обоснованности применения вычета или об отказе в подтверждении.

Обрисовываются контуры того, как будет работать система подтверждения обоснованности льгот на межведомственном уровне. Постановлением от 16 февраля 2023 г. № 246 правительство утвердило, как будут взаимодействовать Росрыболовство и Россельхознадзор для подтверждения обоснованности применения вычета в связи с переработкой.

Совсем недавно вышел приказ Минсельхоза от 21 февраля 2023 г. № 104. Ведомство определило порядок учета информации о размерах вычетов, обоснованность применения которых была подтверждена и которые были использованы. Вести соответствующий журнал будет Росрыболовство (его теруправления).

Приказом от 17 января 2023 г. № 22 Минсельхоз утвердил коэффициенты норм расхода уловов для расчета вычетов в связи с переработкой. Но этот документ еще может измениться, так как проект распоряжения правительства о перечне рыбопродукции, на которую будет распространяться такая льгота, решено было доработать.

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