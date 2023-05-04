Сенаторы рекомендовали изучить «рыбные» инициативы Приморского края

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по итогам заседания с участием губернатора Приморья Олега Кожемяко дал федеральным ведомствам ряд рекомендаций по вопросам рыбной отрасли.

Напомним, что глава региона выступил с предложениями в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства на заседании комитета 25 апреля. В частности, Олег Кожемяко отдельно остановился на проблематике государственной экологической экспертизы в марикультуре. По итогам рассмотрения сенаторы рекомендовали федеральному Минприроды рассмотреть предложения краевого правительства по изменению законодательства для исключения деятельности по организации пастбищной аквакультуры из-под действия требований о ГЭЭ. На самом заседании комитета представитель министерства отметила, что законопроект об уточнении объектов экспертизы уже находится в проработке.

Роспотребнадзору предложено обратиться к теме устаревших норм по содержанию мышьяка в продукции из водных биоресурсов, в том числе из глубоководных крабов. Актуализация требований должна снять барьеры для продажи на внутреннем рынке.

Министерству сельского хозяйства сенаторы рекомендовали проработать вопрос внесения изменений в федеральный закон о рыболовстве и установления нормы, которая позволит закреплять рыболовные участки на новый срок без торгов (конкурсов и аукционов) «с учетом соблюдения параметров, соответствующих принципу эффективного и ответственного использования рыболовных участков». Как уже сообщал Fishnews, сейчас этой темой занимается межведомственная рабочая группа.

Также Минсельхозу рекомендовано проработать предложения правительства Приморского края по снижению ставок сбора за пользование спизулой и корбикулой. После внесения в ноябре изменений в Налоговый кодекс норматив для расчета сбора по спизуле вырос в 1620 раз, по корбикуле — в 990 раз. Об актуальности проблемы такого увеличения ставок уже заявили в отраслевом сообществе не только Приморья, но и Сахалинской области.

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