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Заседание провел председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман ЗВЕРЕВ

Налоговые льготы стали яблоком раздора

Рыбная комиссия РСПП не поддержала предложения АСРФ лишить крупные градообразующие предприятия права на сниженную ставку сбора за водные биоресурсы и предоставить налоговые льготы судам, построенным под инвестквоты.

На заседании 16 мая комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре рассмотрела инициативу Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) о внесении изменений в Налоговый кодекс. Президент АСРФ Алексей Осинцев предложил исключить предприятия с оборотом более 2 млрд рублей из перечня градо- и поселкообразующих, лишив их таким образом права применять пониженную ставку сбора за пользование водными биоресурсами. Напомним, эта льгота действует для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций, рыболовецких артелей (колхозов) до 2027 г.

С точки зрения АСРФ, платят налоги, вкладываются в модернизацию, обеспечивают высокую заработную плату и поддерживают занятость населения не только градообразующие, а любые предприятия морского рыболовства. А благотворительная деятельность компаний, их участие в строительстве социальных объектов, как и обязательства направлять часть прибыли на социальные нужды территорий, нормативно не закреплены и никем не контролируются. Льготная ставка сбора — это выпадающие доходы прибрежных регионов, выразил мнение Алексей Осинцев, но признал, что ключевые рыбные регионы придерживаются другой точки зрения.

«Камчатский край не поддерживает данную инициативу», — заявила председатель заксобрания Камчатского края Ирина Унтилова. Она отметила, что все семь камчатских градо- и поселкообразующих предприятий — «не просто ведущие добывающие и перерабатывающие организации и крупнейшие налогоплательщики, это еще и социально ответственные предприятия», которые обеспечивают социально-экономическую стабильность населенных пунктов. При этом, как сообщает корреспондент Fishnews, Камчатка не возражала бы против формализации определения социальных обязательств, которые должны нести компании, претендующие на статус градо- и поселкообразующих.

По словам первого заместителя гендиректора компании «Гидрострой» Сергея Подоляна, в Сахалинской области идею АСРФ оценили и губернатор, и региональное отделение РСПП, и ассоциации — и все «высказали отрицательную позицию». А представитель Тымлатского рыбокомбината и Северо-Курильской базы сейнерного флота указал, что крупные предприятия как раз в силу структуры своего бизнеса имеют возможность участвовать в социальных программах, поддерживать население, развивать местное производство и территории, где они находятся.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак предложил прислушаться к мнению регионов, поскольку 80% поступлений от сбора за водные биоресурсы направляется в региональные бюджеты: «Если регионы видят пользу — социальную пользу, экономическую пользу от градо- и поселкообразующих предприятий, это о многом говорит». Он напомнил, что такие предприятия несут социальные обязательства и финансируют социальные проекты уже много лет, но до прошлого года они не имели никаких преференций, поскольку возможностью платить 15% от ставки сбора пользовались все рыбодобывающие компании.

Но не во всех случаях АСРФ выступает противницей налоговых льгот. Напротив, ассоциация предложила распространить право на налоговый вычет, которое на пять лет получают новые суда, на флот, построенный в рамках программы инвестквот. Алексей Осинцев мотивировал это тем, что иначе возникнут неравные условия, поскольку часть таких судов, например, свежьевики, не смогут удовлетворять требованиям для вычета за переработку. Однако по итогам обсуждения большинство членов комиссии проголосовали против обоих предложений ассоциации.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели подготовленные поправки к проекту постановления правительства о требованиях к объектам инвестиций и инвестпроектам для второго этапа инвестквот. По результатам голосования комиссия, в частности, предложила исключить из перечня объектов инвестиций такие позиции, как транспортный рефрижератор и завод в связке с судами-свежьевиками. С учетом санкций признано нецелесообразным требование устанавливать на береговые заводы только новое оборудование.

Были поддержаны поправки, усиливающие контроль рыбаков над выполнением верфями работ по строительству судна, позволяющие модернизировать проект уже в ходе его реализации. Кроме того, комиссия рекомендовала при подтверждении российского происхождения судна использовать то количество баллов, которое требовалось для этого на момент принятия закона о втором этапе инвестквот.

Участники заседания также обсудили ряд вопросов, связанных с регламентом работы комиссии РСПП.

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Fishnews

  • Заседание провел председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман ЗВЕРЕВ
  • Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ
  • Первый заместитель гендиректора компании «Гидрострой» Сергей ПОДОЛЯН
  • Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК
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