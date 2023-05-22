Добытчики палтусов ждут стратегии

Долгосрочная стратегия эксплуатации ресурсов черного и белокорого палтусов направлена на восстановление и сохранение запасов, отмечает президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Дальневосточный научно-промысловый совет рекомендовал Росрыболовству на следующем заседании ДВНПС представить информацию о сроках перевода в практическую плоскость долговременной стратегии эксплуатации ресурсов черного и белокорого палтусов в Охотском и Беринговом морях.

«Конечно, это документ крайне необходим», — прокомментировал президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. Стратегия обеспечит горизонт планирования и в изучении, и в сохранении ресурса.

Разработать такой документ поручил глава Росрыболовства Илья Шестаков, специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии приступили к подготовке стратегии в 2020 г., отметил руководитель отраслевого объединения.

Контуры были определены достаточно скоро, все дальневосточные филиалы института, занимающиеся этой проблематикой, встроили в документ свои предложения, рассказал собеседник Fishnews.

«Мы выразили полную поддержку разработке стратегии, обеспечивающей комплексный подход в организации и регулировании промысла палтусов в Охотском и Беринговом морях. На наш взгляд, такой документ будет полезен отраслевому регулятору, научному сообществу и рыбакам», — заявил Вячеслав Бычков.

Предложенная стратегия, рассказали в АЯП, предусмотрела систематические исследования по палтусам, взаимодействие с ассоциациями и предприятиями для выполнения исследовательских и мониторинговых работ на промысле, развернутую программу борьбы с нахлебничеством косаток, разработку мер регулирования промысла. Предпринимаемые шаги должны создать условия для увеличения к 2040 г. сырьевой базы палтусов до 18-20 тыс. тонн.

Ассоциация готова содействовать выполнению стратегии, подчеркнул Вячеслав Бычков. Предприятия выразили готовность принимать на свои суда научных наблюдателей, помогать другим форматам сбора данных.

По словам Вячеслава Бычкова, в прошлом году ассоциация обратилась в Росрыболовство с запросом о сроках начала практической реализации стратегии. В июле ведомство сообщило о завершении ее подготовки.

Добытчики очень ждут информацию о том, когда стратегия полностью начнет реализовываться, отметил руководитель АЯП. Определенные меры из намеченного уже приняты. Так, в правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна наконец отразили решение о раздельном регулировании по видам палтусов. Это очень важное для предприятий решение, подчеркнул президент ассоциации.

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