Что ждать по крабам: отрасль обсуждает

Правительство выпустило распоряжение о видах крабов, которые могут выставлять на новые аукционы с инвестиционными обязательствами. Но теперь важно дождаться еще правительственных актов, которые определят конкретные лоты и обязательства покупателей.

Перечни видов крабов, утвержденные правительством для новых аукционов с инвестобязательствами, руководители отраслевых ассоциаций прокомментировали на конференции Fishnews Online.

Вышедшее распоряжение не стало сюрпризом: в утвержденные списки вошли объекты, которые ранее фигурировали в проекте, отметил президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Конкретику — какие доли квот будут предложены по тем или иным видам крабов в тех или иных районах промысла, как эти доли квот будут укомплектованы между собой — определит еще один правительственный акт. «Теперь, конечно, важно дождаться распоряжения правительства, в котором будут закреплены конкретные лоты», — рассказал глава отраслевого объединения. Также должно выйти постановление правительства, определяющее требования к объектам инвестиций, которые предстоит построить победителям аукционов. На втором этапе это могут быть не только промысловые суда.

Руководители ассоциаций обратили внимание, что распоряжение, в отличие от того, что вышло в 2019 г, предусматривает поэтапное проведение торгов по разным объектам промысла.

«Позитивно, что во второй этап не вошли глубоководные крабы — стригун ангулятус и красный», — отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Это поможет сохранить этот специфичный вид промысла, убежден руководитель АРПП. Такое решение — плод совместной работы, в том числе участников Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, подчеркнул руководитель объединения.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews