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Коллектив «Колд Трейд» готов выполнить любые задачи в области промышленного холода. Фото предоставлено компанией

Павел Клименко: Больше всего заказов — от рыбаков

Крабы из Баренцева моря в живом виде доезжают на грузовике до Владивостока благодаря технологии компании «Колд Трейд». Ее гендиректор Павел Клименко уверен, что компании по плечу любые проекты в области промышленного холода.

В подтверждение своих слов он ссылается на многолетний опыт и огромный список успешно реализованных проектов. «Проектирование, производство, поставка, монтаж оборудования для замораживания и холодильных складов востребованы не только в рыбной отрасли. И у нас есть успешно завершенные проекты в других отраслях пищевой, а также химической индустрии. Однако именно с рыбаками складывается самое удачное сотрудничество: больше всего заказов поступает от них. Так что «морозка» для рыбаков — это наш профиль», — рассказал Павел Клименко.

Сейчас в рыбной отрасли активно создаются новые производственные мощности разного масштаба, обратил внимание собеседник Fishnews. «Компания «Колд Трейд» готова выполнить и вполне традиционные заказы, и самые нестандартные», — уверен он.

В настоящее время компания продолжает поставлять дополнительные системы для мультимодальных перевозок живого краба, добываемого ГК «Антей». Напомним, что участие «Колд Трейд» в этом проекте заключается в разработке инновационного решения с дальнейшим проектированием рабочей документации, поставке, монтаже и обслуживании оборудования, позволяющего сохранять крабов живыми в многодневных перевозках. К настоящему времени поставлено уже десять готовых систем.

«В 2022-2023 годах в числе прочего мы выполнили работы по реконструкции и наращиванию мощности завода по передержке краба в Мурманске. Первая очередь работ представляла реконструкцию существующего завода, а вторая — создание дополнительного завода вместимостью 60 тонн живого краба. Инженеры компании «Колд Трейд» выполнили весь комплекс работ: проектирование систем, поставка оборудования и материалов для двух очередей с объединением их в общее производство, пусконаладочные работы», — подчеркнул гендиректор компании.

Он сообщил, что выстраивание принципиально новой системы перевозок живого краба продолжается. Последней новостью стала успешная доставка автомобилем двух тонн крабов по маршруту Москва - Владивосток. Крабы сохранились живыми, хотя длительность путешествия составила 16 дней, причем в пути не было сделано ни одной замены воды.

«В дальнейшем такие перевозки могут стать регулярными. Для улучшения самочувствия крабов и увеличения объема перевозимой продукции до проектной мощности в четыре тонны можно будет по маршруту следования организовать пару постоянных станций подготовки и переливки воды. Это повысит надежность и безопасность перевозки», — считает Павел Клименко.

Он обратил внимание, что благодаря хорошим результатам «крабового» проекта «Колд Трейд» получает новые заказы на свои инновационные системы. «В апреле 2023 года мы заключили новый контракт с Северо-Западным рыбопромышленным консорциумом (СЗРК) на поставку оборудования для перевозки живого краба с большой производительностью, объем поставки мы не можем раскрыть», — рассказал собеседник Fishnews.

Компания «Колд Трейд» продолжает развиваться и наращивать свой человеческий и производственный потенциал. «Объективные сложности последних лет — пандемия, «санкционная война» — только закалили нас. Эта закалка дает нам уверенность в собственных силах и служит залогом стабильной работы компании при любых возможных потрясениях в масштабах страны или мира», — подчеркнул Павел Клименко.

Некоторые из «рыбных» проектов «Колд Трейд»:

Сдача промышленного холодильника на 15 тыс. тонн для рыбоперерабатывающего завода группы компаний «Доброфлот».

Модернизация морозильного оборудования на типовых СРТМ (стеркодерах) Южно-Курильского рыбокомбината.

Введение в строй промышленного холодильника в Хабаровске на 25 тыс. тонн.

Реконструкция системы холодоснабжения берегового рыбоперерабатывающего завода Южно-Курильского рыбокомбината в Южно-Курильске.

ООО «Колд Трейд»
190000, Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 449-90-40
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На правах рекламы

  • Коллектив «Колд Трейд» готов выполнить любые задачи в области промышленного холода. Фото предоставлено компанией
  • Завод по передержке крабов в Мурманске после реконструкции (первая очередь). Фото предоставлено компанией «Колд Трейд»
  • Новые мощности по передержке крабов в Мурманске (вторая очередь). Фото предоставлено компанией «Колд Трейд»
  • Оборудование для перевозки живого краба размещается в стандартном 40-футовом контейнере. Фото предоставлено компанией «Колд Трейд»
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