Координационный совет призывает создать четкую правовую базу для переработки

Объединения рыбной отрасли изучают проект постановления о контроле соблюдения требований к выпуску продукции на береговых заводах — участниках программы инвестквот. Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока также выступил с предложениями по возрасту оборудования на объектах инвестиций.

Минсельхоз России в июне представил проект постановления правительства о контроле соблюдения требований к производству продукции на береговых предприятиях, запущенных под инвестквоты.

Таким образом регуляторы рассчитывают учесть опыт первого этапа программы инвестиционных квот, прокомментировал на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Возник вопрос, каким образом оценивать соблюдение инвесторами требований к показателям производству на новом предприятии, если учесть, что из сырца можно выпустить только определенный объем продукции.

«Сейчас, я так понимаю, пытаются сделать некий механизм, при котором продукция глубокой переработки будет идти в зачет с использованием специальных коэффициентов», — обратил внимание руководитель АРСО.

В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья ждут от хозяйствующих субъектов обратной связи по представленным правилам, сообщил президент АРПП Георгий Мартынов. Важно, чтобы инвесторы работали в понятном правовом поле, подчеркнул глава ассоциации.

В федеральном Минсельхозе ожидают, что предложенный проект постановления вызовет активный отклик. Вопросы по документу начали поступать уже на заседании межкомитетской рабочей группы в Совете Федерации.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока также поддержал предложение президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области о том, чтобы уточнить термин «новое оборудование» в требованиях к объектам инвестиций. Если остановиться на термине «новое оборудование», который используется в проекте постановления ко второму этапу программы инвестквот, это может в дальнейшем, когда правовая база будет принята, привести к разночтениям со стороны контролирующих органов, считают в объединении. Координационный совет предложил закрепить в требованиях конкретный год — 2020-й — в качестве отсечки, с которой оборудование будет считаться новым. Соответствующее обращение главы ассоциаций, входящие в состав КС, направили в Министерство сельского хозяйства.

Руководитель АРСО подчеркнул, что уточнение по году производства оборудования особенно важно в условиях санкций. Он также обратил внимание, что инвесторы уже приобретали оборудование, готовясь ко второму этапу, ведь о его запуске стало известно еще около двух лет назад. «Тогда председатель правительства Михаил Мишустин посетил Курилы. Премьер-министр высоко оценил развитие береговой переработки на островах и заявил о необходимости дальнейшей работы в этом направлении», — напомнил Максим Козлов.

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