Региональные ассоциации рассказали о старте лососевой путины

Промысловые районы Дальнего Востока только-только включаются в лососевую путину. Основные объемы вылова сейчас приходятся на нерку Камчатского края.

Официальный отсчет лососевой путине на Дальнем Востоке дается с начала июня, но разные промысловые районы включаются в работу в разное время.

О том, как стартовал лов в Хабаровском крае и Сахалинской области, рассказали на конференции Fishnews Online руководители отраслевых ассоциаций.

В Хабаровском крае добыча пока открыта в подзоне Приморье, однако в общем для региона прогнозе вылова этот район занимает совсем скромное место, к тому же нынешний год считается нерыбным (общая цифра на 2023 г. — 400 тонн тихоокеанских лососей). Только Советско-Гаванский район пока поймал порядка 80-100 тонн, подходы точечные, сообщил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

В последние годы основное место в промысле в этом регионе занимает Северо-Охотморская подзона. Здесь путина откроется 1 июля. Возможный вылов — 20 тыс. тонн при общем прогнозе для Хабаровского края — 27 тыс. тонн тихоокеанских лососей. «Предприятия объемы получили — готовятся», — отметил Сергей Рябченко.

В Сахалинской области разрешен промысел на Северных Курилах. «У нас нарастающий вылов пока 68 тонн, — рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. — Небольшие цифры. Какие-то выводы по поводу развивающейся путины пока делать рано». В регионе ждут результаты традиционных предпутинных съемок ученых — эти исследования помогают уточнить данные по подходам рыбы. Итоги этих работ очень важны рыбакам для понимания ситуации, подчеркнул руководитель АРСО.

В Камчатском крае, по данным на 19 июня, выловлено 3445 тонн, сообщил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. В основном это нерка — 3335 тонн. Также добыта 81 тонна чавычи, остальные объемы приходятся на кету.

С 20 июня открылся лов на реке Озерная (западная). На восточном побережье работу рыбаков осложняют погодные условия.

О ходе лососевой путины также сообщили власти Приморского края: в регионе рыбачат северные районы.

Всего в этом году на Дальнем Востоке прогнозируется вылов 500 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

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