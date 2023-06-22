Площадка Совета Федерации помогает привлечь внимание к проблеме мышьяка

В Совете Федерации вновь обратили внимание на необходимость решения давней проблемы с нормированием содержания мышьяка в рыбной продукции. Этот вопрос актуален для разных регионов.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственным политике и природопользованию на заседании 20 июня рассмотрел результаты совещания по вопросам рыбной отрасли, которое в мае проводила сенатор Людмила Талабаева.

Одной из тем, поднятых на майской встрече, как раз и была проблема мышьяка. Как отметил председатель Рыбного союза Александр Панин, было получено заключение подведомственного Роспотребнадзору федерального научного центра о том, что риски для населения в случае изменения нормирования мышьяка в рыбной продукции с учетом разделения его органической и неорганической формы отсутствуют. После этого в отраслевом сообществе полагали, что решение вопроса находится на финальной стадии. Но затем в своем письме в адрес председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Роспотребнадзор сообщил, что не поддерживает изменения технического регламента в части нормирования мышьяка.

Важно разобраться с давней проблемой, отметили участники совещания. Это нашло отражение в итоговом решении, сообщает корреспондент Fishnews. Минсельхозу рекомендовано обратиться в подкомиссию по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции для обеспечения согласованности действий заинтересованных федеральных ведомств — таким образом предлагается скоординировать процесс по подготовке изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в части нормирования мышьяка в рыбе и морепродуктов.

Глава комитета Совета Федерации Александр Двойных также ранее сообщил, что вопрос о нормировании мышьяка в рыбе планируется поднять на встрече с председателем правительства. Проблема не решается больше десяти лет, отметил сенатор.

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