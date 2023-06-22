«Квотные вопросы» — в центре внимания ассоциации Приморья

Совет Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья рассмотрел вопросы подготовки постановлений и распоряжений в рамках принятых в декабре изменений федерального закона о рыболовстве.

Для запуска второго этапа крабовых аукционов правительство РФ выпустило два распоряжения . Первое из них определяет, какие виды крабов и в каких районах промысла могут отправиться на торги с инвестиционными обязательствами. Второе предусматривают комплектацию лотов и объекты, которые должны будут построить их покупатели . Первые торги планируется провести уже в нынешнем году, но по некоторым видам краба оговорены отлагательные сроки, обратил внимание президент АРПП Георгий Мартынов.

В ассоциации также отметили, что удалось исключить из второго этапа аукционов глубоководных крабов — доли квот вылова крабов-стригунов красного и ангулятуса в список объектов для продажи не вошли . Это важное решение с точки зрения поддержки глубоководных промыслов , считает Георгий Мартынов.

Что касается объектов инвестиций, которые, как предполагается, должны будут построить победители второго этапа крабовых аукционов, то это 3 крупных и 1 малый логистический комплексы под квоты в Дальневосточном бассейне, 2 крупных комплекса — в Северном бассейне и 31 промысловое судно (23 под крабов Дальнего Востока и 8 — Севера).

Теперь ожидается выход постановления с требованиями к объектам инвестиций, добавил президент АРПП.

Руководство ассоциации также рассказало о предложениях, которые направляло по подзаконной базе для второго этапа «рыбных» инвестиционных квот, сообщает корреспондент Fishnews. Так, в объединении поддерживают, что нужно отказаться от объединения судов и берегового завода в один объект инвестиций. «Мы предложили разделить: комплексы перерабатывающие отдельно, а суда — отдельно», — прокомментировал Георгий Мартынов. Такой шаг, полагают в ассоциации, позволит облегчить развитие береговой переработки и не обременять это направление проблемами судостроения.

АРПП не осталась в стороне и от обсуждения еще одной темы, важной для компаний, инвестирующих в береговые заводы. Объединение передало предложения по проекту постановления, которое будет регулировать оценку выполнения требований по производству продукции . Также направлены предложения о порядке распределения квот под инвестиции.

Первый вице-президент ассоциации Александр Васьков призвал членов ассоциации активно участвовать в обсуждении документов, регулирующих работу в отрасли.

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