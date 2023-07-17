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Актуальные для отрасли темы распределения квот и организованных торгов рыбной продукцией подняли на заседании Общественного совета при Приморском УФАС

Общественный совет при Приморском УФАС обсудил «рыбные» вопросы

Актуальные для отрасли темы распределения квот и организованных торгов рыбной продукцией президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и глава Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак прокомментировали на заседании Общественного совета при Приморском УФАС.

«Сегодня у нас заседание посвящено в большей степени нашей рыбохозяйственной отрасли», — отметила, открывая встречу, руководитель регионального управления ФАС Елена Ерькина. В состав совета входит несколько представителей отрасли, обратила внимание она.

На заседании рассматривался вопрос о состоянии конкуренции в рыбохозяйственном комплексе Приморского края.

Заместитель руководителя краевого агентства по рыболовству Елена Купцова напомнила, что в Приморье утверждена дорожная карта по содействию развитию конкуренции (такие планы мероприятий есть и в других регионах). Она предусматривает развитие конкуренции на рынках вылова, переработки водных биоресурсов, товарной аквакультуры. Участники рынка имеют равный доступ к господдержке отрасли в крае, обратила внимание представитель регионального ведомства. Елена Купцова также рассказала, как в агентстве видят перспективы организованных торгов рыбной продукцией.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании были подняты и острые для отрасли вопросы. Президент АРПП Георгий Мартынов обратил внимание на снижение доли прибыльных предприятий в рыбном хозяйстве с 84% в 2019 г. до 55,6% в 2022 г. Руководитель объединения спросил, с чем краевые власти связывают такое сокращение.

Согласно уточненной информации, ситуация оказалась даже хуже, прокомментировала Елена Купцова. «По последним статистическим данным, у нас 47,5% только прибыльных предприятий. Мало того, мы запросили информацию у управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю в части платы налогов за пять месяцев этого года, и в динамике к аналогичному периоду прошлого года у нас падение по налогу на прибыль организаций в четыре раза произошло», — сообщила она.

Президент АРПП также указал на рост дебиторской задолженности в 30 раз. Краевые власти, по словам Елены Купцовой, разбираются в причинах снижения показателей.

По мнению ассоциации, на рыбной промышленности негативно отражается пересмотр принципов распределения квот. Недавно ФАС опубликовала доклад о состоянии конкуренции в различных отраслях за 2022 г. Однако ряд выводов по рыбному хозяйству в АРПП считают спорными. Прежде всего, в ассоциации не согласны с тем, что основная проблема в отрасли кроется в «историческом» принципе распределения квот. Долгосрочное предоставление права на вылов привело к росту показателей в рыбной промышленности, заявил Георгий Мартынов. С негативными последствиями «исторического» принципа нельзя согласиться, полагают в объединении.

«Многие считали, что рыбная отрасль — такой «закрытый клуб», но это тоже не так», — настаивают в ассоциации. Есть в том числе возможность ловить объекты, промысел которых не регулируется через предоставление долей квот: они добываются по заявительному принципу. В целом нельзя сказать, что в отрасли нет конкуренции, уверены в АРПП. Позиция экспертов объединения публиковалась на сайте Fishnews.

При этом участники заседания отметили, что антимонопольная служба противостоит тому, чтобы в отрасли остались только крупнейшие игроки.

Еще одна резонансная тема — «рыбные биржи». Биржевики продвигают идею о том, что должны быть введены требования по продаже рыбопродукции через организованные торги. Эта идея попала в том числе и в принятую в 2020 г. Национальную программу развития Дальнего Востока.

Однако представители рыбной промышленности отмечают: переход на организованные торги не должен осуществляться административными методами. Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак напомнил о состоявшемся в апреле обсуждении на площадке экспертного совета при ФАС. Здесь надо действовать не через императивную норму в законе, а через создание экономически привлекательной услуги, полагает руководитель АДМ.

Пока никакой экономической ценности в том формате, который предлагается, предприятия рыбной отрасли не видят. Сделки и так заключаются прозрачно и на конкурентной основе. В отраслевом сообществе абсолютно не против новых видов торговли, если они востребованы рынком и создают экономические преимущества, — пока этого нет, сказал президент ассоциации.

На заседании также были затронуты вопросы краевого перечня мест выгрузки уловов прибрежного рыболовства, создания во Владивостоке рыбного рынка.

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  • Актуальные для отрасли темы распределения квот и организованных торгов рыбной продукцией подняли на заседании Общественного совета при Приморском УФАС
  • Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ и глава Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК
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