Камчатка предлагает сделать в крабовых аукционах социальный акцент

Власти Камчатского края считают необходимым включить в перечень проектов, которые должны реализовать победители крабовых аукционов, объекты социальной инфраструктуры. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила федеральным ведомствам рассмотреть этот вопрос.

Камчатский край предлагает включить объекты социальной инфраструктуры сельских территорий в перечень проектов, которые будут реализовываться по итогам новых аукционов по продаже долей крабовых квот. Напомним, что правительство в июне-июле определило объекты инвестиций, которые должны будут построить победители торгов. В список вошли промысловые суда и логистические комплексы.

Еще на стадии разработки проектов подзаконных актов по крабовым аукционам губернатор Владимир Солодов предлагал включить в перечень объекты социальной инфраструктуры сельских территорий. Такое решение отражает поручение, которое президент Владимир Путин дал по итогам Восточного экономического форума в 2022 г., отметил в беседе с корреспондентом Fishnews министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

Он также напомнил, что создание объектов социальной инфраструктуры сельских территорий прямо указано в федеральном законе о втором этапе крабовых торгов.

Строительство социальной инфраструктуры край предлагает предусмотреть в качестве обязательств для покупателей 10 лотов, сообщил глава минрыбхоза. Это 6 лотов на Дальнем Востоке и 4 — на Северном бассейне. Это должны быть объекты стоимостью не менее 1 млрд рублей, причем речь может идти как об одном объекте, так и о комплексе на названную сумму, уточнил министр.

Обязательства, считают краевые власти, могут быть реализованы в рамках создания объектов, предусмотренных госпрограммой «Комплексное развитие сельских территорий»: там как раз есть возможность внебюджетного финансирования.

Вице-премьер Виктория Абрамченко в августе поручила Минсельхозу, Минвостокразвития и Росрыболовству рассмотреть предложение губернатора Камчатки и о результатах проинформировать администрацию президента, а также доложить в правительство.

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