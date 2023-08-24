Рыбаков ждут большие перемены по участкам

Июль 2023 г. вписался в хронику отраслевого регулирования важным событием. Принят федеральный закон о новых принципах распределения рыболовных участков. Изменения ждут в том числе лососевый бизнес.

Подписанный 24 июля 2023 г. федеральный закон предусматривает, что предприятия, у которых уже есть рыболовные участки, смогут перезаключить договоры без торгов. Это очень важно для пользователей, которые годами вкладывались в производство, инфраструктуру, охрану водных биоресурсов и в конечном итоге обеспечивали развитие прибрежной территории, прокомментировал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Представители Камчатского края активно добивались такого подхода.

При этом перезаключение договоров на новый срок не будет разовой мерой (как это предусматривала ранняя редакция поправок). Это тоже очень важное для Камчатки решение, которое формирует для рыбопромышленников более дальний горизонт планирования. А такая перспектива способствует инвестициям и сохранению ресурсной базы.

Возможность продолжать работу внушает оптимизм пользователям и других регионов. «Мы, конечно, поддерживаем возможность переоформить договор на новый срок без торгов. Это защищает береговые предприятия, дает пользователям участков долговременные гарантии: они понимают, что будут обеспечены ресурсом и могут планировать свою производственную деятельность», — заявила председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга Булкова.

Если бы все участки после завершения срока действия договоров отправились на аукционы, не факт, что их бы приобрели действующие пользователи и даже в принципе хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в регионе, напомнил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. На аукционных торгах определяющим фактором служит не уже созданное перерабатывающее производство и нанятые из числа местных жителей работники, а предлагаемая цена. «Простая продажа с аукционов наших участков привела бы к большому переделу по всей отрасли», — отметил руководитель сахалинского объединения.

Сейчас закон предусматривает «вилку» возможных сроков, на которые заключается договор пользования рыболовным участком для добычи анадромных рыб, — от 10 до 25 лет. По новому закону сроки предполагается привести к единообразию: договоры будут заключаться на 20 лет. Долгосрочное закрепление ресурса — основополагающий для развития отрасли принцип, поэтому замечательно, что в закреплении рыболовных участков сохраняется такой подход, прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Ключевой вопрос при этом связан с теми обязательствами, которые предстоит выполнять добытчикам анадромных видов рыб (а значит, и тем, кто ловит тихоокеанских лососей). Для сохранения доступа к ресурсу потребуется заключить соглашение об участии в социально-экономическом развитии субъекта Федерации. По замыслу законодателей, такой документ пользователь должен подписать с его руководством.

Участие в развитии региона, согласно закону, должно предусматривать обязательства, «направленные преимущественно на социально-экономическое развитие сельских территорий».

Здесь остается ждать выхода акта правительства, который определит примерный перечень таких обязательств. Если речь будет идти о постройке каких-то социальных объектов, то возникает вопрос: как рыбопромышленное предприятие будет организовывать процесс строительства, как все это будет контролироваться, рассказал Максим Козлов.

В свое время в Сахалинской области высказывалось предположение, что речь может идти о неких отчислениях — пропорционально объему вылова или выручке предприятия — в бюджеты муниципальных образований. А те бы в свою очередь сами решали, на что направить средства, обрисовал примерный вариант руководитель АРСО.

Государство все-таки уже ушло от «натурального обмена», когда предприятие получает возможность работать на территории, а за это, например, должно построить мост или реализовать какой-то еще проект, выбранный муниципалитетом. Здесь было бы логичнее пойти по пути выплат в местный бюджет, солидарен генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. «Но это должны быть четко считаемые по формуле деньги, чтобы не было злоупотреблений», — подчеркнул руководитель компании.

Определенные отчисления на развитие территорий, действительно, логичный шаг, полагает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки. На момент написания материала в регионе как раз готовили предложения по социально-экономическим обязательствам для пользователей рыболовных участков. «Один из ключевых вопросов — это принципы расходования средств, которые предприятия будут направлять на развитие территории», — отметил Владимир Галицын.

Также новый закон предусматривает, что за перезаключение договоров без торгов будет взиматься плата. Порядок ее получения и размер установит федеральное правительство. В Росрыболовстве ранее уточнили, что речь идет о разовом платеже.

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