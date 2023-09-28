Министр доложил об успехах рыбного хозяйства

В своем выступлении на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал о росте вылова, «урожае» аквакультуры и торговле рыбопродукцией.

Российский рыбохозяйственный комплекс, несмотря на санкции, остается одним из крупнейших игроков на мировом рынке, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на главном отраслевом съезде.

Уловы водных биоресурсов растут, уже превысили 4 млн тонн, а к концу года, как ожидают в Минсельхозе, возьмут планку в 5 млн тонн. Свой вклад в это вносят и успехи лососевой путины: вылов красной рыбы приблизился к 600 тыс. тонн, промысел продолжается.

Как сообщает корреспондент Fishnews, регулятор продолжает докладывать и об успехах аквакультуры. В 2022 г. производство в отрасли составило более 380 тыс. тонн. В этом году ожидается результат более чем в 400 тыс. тонн. «Здесь из года в год фиксируем достаточно стабильный рост», — обратил внимание Дмитрий Патрушев. Показатели отрасли за последние десять лет увеличились вдвое, хотя тут сыграл роль эффект низкой базы.

Предприятия рыбной отрасли, по словам Дмитрий Патрушева, взяли курс на глубокую переработку, расширение ассортимента продукции. «Действительно, ассортимент хороший», — поделился министр впечатлениями от осмотра экспозиций выставки. В 2022 г. доля продукции глубокой переработки, по его словам, превысила 30% в общем объеме производства. «Если это сравнить с итогами пятилетней давности, то цифра также выросла вдвое», — добавил руководитель Минсельхоза.

Не обошел министр вниманием и тему инвестиционных квот. Задача — достроить все суда первого этапа, заверил глава ведомства. Для этого, по словам министра, принимается «достаточно большое количество мер на уровне правительства». Планы на второй этап программы у регуляторов тоже смелые: как сообщил Дмитрий Патрушев, должно быть введено в строй еще порядка 60 единиц флота.

Российская рыба, отметил министр, по-прежнему пользуется большим спросом на мировых рынках. Среди продукции агропромышленного комплекса рыбная продукция традиционно входит в тройку лидеров по экспорту.

Поставки рыбных товаров осуществляются в 80 стран, тогда как всего два года назад эта цифра была меньше, заявил министр. «Россия была, остается и будет надежным торговым партнером», — заверил он, заметив, что большой потенциал есть в части развития сотрудничества с «дружественными странами». Здесь регулятор возлагает надежды на АТР, Латинскую Америку и Африку. В прошлом году с учетом геополитики экспортный поток в «недружественные страны», по словам Дмитрия Патрушева, сократился на 2,6 млрд долларов.

Модерирующий сессию глава Росрыболовства Илья Шестаков также акцентировал внимание на важности внутреннего рынка. Для стимулирования потребления рыбной продукции в стране должна быть подготовлена специальная госпрограмма, напомнил Дмитрий Патрушев. Среди важных мер он назвал льготный тариф на перевозку рыбы из добывающих регионов в регионы потребления.

«Меры поддержки будем дорабатывать дальше, расширять потребление именно внутри страны», — пообещал глава аграрного ведомства.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября.

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