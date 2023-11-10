По следам крабовых аукционов: Счетная палата оценила эффект от повышения коэффициента для расчета цен

Увеличить коэффициент для расчета начальной цены на крабовых аукционах было рекомендацией Счетной палаты. Применение новой величины обеспечило дополнительный доход государству более чем в 119 млрд рублей, заявили в СП.

Напомним, что коэффициент, который использовался для расчета начальной цены лотов на крабовых торгах первой волны, составлял 0,25. На втором этапе показатель был повышен до 0,6, сообщает корреспондент Fishnews.

Такое изменение было инициировано по итогам проведенной Счетной палатой в 2021 г. проверки Росрыболовства как администратора неналоговых доходов, полученных по результатам торгов, рассказали в пресс-службе СП.

В ходе аудита Счетная палата обратила внимание на необоснованность понижающего коэффициента инвестиционного обязательства (0,25), применяемого при расчете стартовой цены предмета крабового аукциона, назвав его «фактически дисконтирующим».

«Указанный коэффициент был утвержден при отсутствии финансово-экономического обоснования и введен в целях компенсации победителям аукционов затрат на строительство судов-краболовов, — отметил аудитор Андрей Батуркин. — При этом проверка показала, что в результате его применения фактическая компенсация по итогам проведенного в 2019 году аукциона составила 362,4 млрд рублей, превысив фактическую проектную стоимость строительства более чем в шесть раз. В результате это привело к значительному снижению цены предмета аукциона и рискам недопоступления в федеральный бюджет 305 млрд рублей в 2019-2020 годах».

В связи с этим по итогам проверки Счетная палата обратилась в правительство и рекомендовала пересмотреть значение коэффициента. Минсельхоз, как отметил Андрей Батуркин, выступил за сохранение прежнего коэффициента, аргументируя это возможными рисками снижения числа участников аукционов из-за роста начальной цены.

Министерство финансов предложение СП поддержало, обратил внимание аудитор. В итоге был определен коэффициент 0,6.

«Анализ результатов крабовых аукционов, проведенных в октябре 2023 года, показал, что применение увеличенного значения коэффициента при расчете стартовой цены лотов принесло государству 119,4 млрд рублей», — подчеркнул Андрей Батуркин.

Напомним, что в отраслевом сообществе новый коэффициент называли завышенным и предлагали вернуться к его обсуждению. В Минсельхозе сообщали, что для урегулирования межведомственных разногласий проводилось совещание с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

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