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На Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ) спустили на воду краболова «Бухта Натальи». Фото пресс-службы ГК «Антей»

В Находке сошел со стапелей шестой краболов для «Антея»

На Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ) прошла торжественная церемония спуска на воду краболова «Бухта Натальи» — шестого в серии из восьми судов, строящихся по заказу ГК «Антей».

«Бухта Натальи» (строительный номер 033) получила название в честь живописной бухты Берингова моря на северо-востоке Камчатского края. В середине ХХ в. здесь существовал поселок Натальинский при крабоконсервном заводе.

Краболовы серии, к которой относится «Бухта Натальи», строятся по современному проекту CCa5712LS. Длина каждого судна составляет 57,7 м, ширина — 12,6 м, максимальная скорость — 12 узлов. Они смогут перевозить до 120 тонн живого краба в 9 RSW-танках.

Во время церемонии спуска судна на воду директор НСРЗ Сергей Старовойтов поблагодарил корабелов за самоотверженный труд. «Уже почти Новый год, и мы отмечаем его новым спущенным на воду краболовом. В добрый путь! Я поздравляю и благодарю наш трудовой коллектив», — сказал он.

Напомним, что серия была заказана к постройке в 2020 г. после аукциона по продаже долей квот вылова крабов. Первая тройка судов сошла со стапелей осенью 2022 г. В нынешнем году спуски продолжились. В начале декабря на воду встал «Залив Шелихова», в ноябре — «Мыс Наварин». А в 2024 г. корабелы планируют спустить на воду оставшиеся два судна, сообщает корреспондент Fishnews.

Общий объем инвестиций ГК «Антей» в строительство восьми краболовных судов на сегодняшний день составляет 16 млрд рублей, рассказали в пресс-службе холдинга.

Масштабный заказ позволил Находкинскому судоремонтному заводу восстановить утраченные компетенции и нарастить производственные мощности. А город Находка получил сотни дополнительных рабочих мест.

«От имени жителей Находки заявляю, что мы гордимся тем предприятием, которое вы возродили, гордимся нашим судостроением, дающим нам рабочие места. И огромное спасибо рыбопромышленникам, которые размещают здесь свои заказы», — отметил глава Находкинского городского округа Тимур Магинский на церемонии спуска «Бухты Натальи».

Новые инвестиционные обязательства «Антей» также принял на себя по итогам второго этапа крабовых аукционов, прошедшего в октябре. На этот раз предусматривается строительство не только промысловых судов, но и крупного логистического комплекса.

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Fishnews

  • На Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ) спустили на воду краболова «Бухта Натальи». Фото пресс-службы ГК «Антей»
  • Краболовы серии, к которой относится «Бухта Натальи», строятся по современному проекту CCa5712LS. Фото пресс-службы ГК «Антей»
  • Участники торжественной церемонии спуска. Фото пресс-службы ГК «Антей»
  • Длина судна составляет 57,7 м, ширина — 12,6 м, максимальная скорость — 12 узлов
  • На мероприятии присутствовали и корабелы. Фото пресс-службы ГК «Антей»
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