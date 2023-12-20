О промысловых запасах Южных Курил рассказал СахНИРО

Сахалинский филиал ВНИРО представил доклад по современному состоянию морских биоресурсов Южно-Курильской зоны. Ученые приводят краткую информацию о запасах и перспективах промысла основных объектов коммерческого лова на 2023 г.

Полная версия статьи размещена на сайте СахНИРО, Fishnews публикует материал с сокращениями. Отмечено, что вся Южно-Курильская промысловая зона подразделяется на две подзоны: охотоморскую, прилегающую к южным Курильским островам с севера, и тихоокеанскую, которая включает северо-западную акваторию океана, прилегающую к Южным Курилам с юга в пределах исключительной экономзоны РФ. Наиболее интенсивный промысел морских гидробионтов, прежде всего рыб, ведется в тихоокеанской подзоне.

Данные основаны на материалах многолетних научных исследований и прогнозах вылова, подготовленных широким кругом специалистов Сахалинского филиала, а также экспертами Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Морские и прибрежные рыбы

Сардина. Дальневосточная сардина (иваси) принадлежит к массовым мелкоразмерным пелагическим видам рыб субтропического комплекса.

Добыча сардины в Южно-Курильской зоне ежегодно осуществляется на протяжении многих месяцев, начиная с мая-июня по ноябрь — начало декабря. Лов этой рыбы ведут при помощи разноглубинных тралов и кошельковых неводов.

В настоящее время запасы тихоокеанской популяции сардины, скопления которой совершают нагульные миграции к Курильским островам, продолжают возрастать. По оценкам специалистов ТИНРО, биомасса скоплений у южных Курильских островов позволяет выловить в 2023 г. до 485 тыс. тонн без ущерба для воспроизводства популяции. К началу третьей декады ноября в районе российские суда освоили более 435 тыс. тонн, или почти 90% от рекомендованного вылова.

Минтай. В акваториях Южных Курил минтай также является одним из приоритетных объектов отечественного промысла. Добыча осуществляется на протяжении всего года, с января по декабрь.

В зимний период лов ведут в основном средне- и малотоннажные суда преимущественно в акватории Южно-Курильского пролива. Иногда промысел осуществляется и в некоторых других районах: Кунаширский пролив, океанская сторона Итурупа и Малая Курильская гряда со стороны океана (рис. 4).

Данные учетных траловых съемок и результаты математического моделирования, выполненные ТИНРО, показали, что численность нагульных скоплений минтая у Южных Курил остается достаточно высокой. Соответственно, общий допустимый улов на текущий год немного больше, чем в 2022 г., и составляет 135,3 тыс. тонн. К 20 ноября вылов этой рыбы достиг почти 111 тыс. тонн, или более 82% ОДУ.

Тихоокеанская треска. Состояние промысловых ресурсов трески в водах южных Курильских островов и острова Хоккайдо достаточно стабильное. Лов этой рыбы в Южно-Курильской зоне ведется судами России и Японии с помощью тралов, снюрреводов и донных ярусов.

В 2003–2022 гг. среднегодовой вылов составлял около 4,7 тыс. тонн, или порядка 76,4% ОДУ. В эти же годы наблюдался существенный рост годовых уловов трески (рис. 6), что было связано с увеличением запасов.

Однако в последующие годы, как показали результаты исследований и математического моделирования, начиная с 2023–2024 гг. ожидается смена тренда в динамике запасов трески Южных Курил и переход к постепенному снижению ее численности.

При этом запас не был переловлен, в настоящий момент не перелавливается, и риски перелова при соблюдении разработанного режима регулирования промысла в ближайшее время минимальны, подчеркивают специалисты.

По результатам моделирования, к началу 2023 г. промысловая биомасса оценивалась в 66,2 тыс. тонн, нерестовая — в 45,9 тыс. тонн, что позволило рекомендовать ОДУ трески на уровне 14 тыс. тонн. Вылов трески по состоянию на 20 ноября составил без малого 7 тыс. тонн (или 50% ОДУ).

Камбалы дальневосточные. Запасы камбал на шельфе Южных Курил сформированы комплексом из 17 видов. Одним из основных промысловых видов является белобрюхая камбала, доля которой в промысловой биомассе всех камбал в многолетнем аспекте составляет 24–25%.

Рыболовные суда России и Японии для добычи используют пелагические и донные тралы различной конструкции, донные яруса, снюрреводы и донные сети. Наиболее продуктивный снюрреводный промысел российскими судами на тихоокеанском шельфе Южных Курил приурочен к акватории Южно-Курильского пролива, а траловый охватывает еще и внешний участок южнее Шикотана (рис. 7).

При общем сохранении уровня годовых уловов в 2003–2022 гг. наблюдается постепенный рост объемов добычи отечественными предприятиями на фоне резкого сокращения вылова японскими рыбаками (рис. 8).

Прогнозируемый уровень нерестовой биомассы белобрюхой камбалы Южных Курил на 2023 г. составляет 3,92 тыс. тонн, что с учетом всего комплекса камбал в районе позволяет рекомендовать ОДУ на уровне 1,91 тыс. тонн. По состоянию на 20 ноября вылов составил 1,44 тыс. тонн, или более 75% от лимита.

Южный одноперый терпуг. Сейчас Южно-Курильская зона является единственным районом дальневосточных морей, где промыслом активно эксплуатируются два вида терпугов рода Pleurogrammus: северный и южный одноперые. Наибольший вклад в уловы за последние шесть лет обеспечивает донный траловый лов российскими судами — 91,3% — и японский ярусный промысел — 8,5%.

В настоящий момент запасы этой рыбы у Южных Курил подвергаются существенным колебаниям с тенденцией к снижению. Прогнозируемая величина нерестовой биомассы южного одноперого терпуга на 2023 г. составит 9,66 тыс. тонн, промысловая — 11,75 тыс. т. Рекомендуемый уровень изъятия южного одноперого терпуга оценивается на уровне 2 тыс. тонн.

Окончательная оценка ОДУ терпугов Южно-Курильской зоны на 2023 г. складывается из соответствующих величин, определенных для северного и южного одноперых терпугов, и в сумме составляет 3,8 тыс. тонн. Вылов по состоянию на 20 ноября — 3,23 тыс. тонн, или 85% ОДУ.

Бычки. В настоящее время в районе Южных Курил специализированного промысла этой группы рыб не ведется. Морские бычки прилавливаются при добыче трески, камбал, минтая и некоторых других объектов. Наиболее массовыми бычками в районе Южных Курил являются многоиглый керчак, керчак-яок, снежный керчак, бычок-ворон и широколобый шлемоносец.

На 2023 г. РВ бычков установлен на уровне 1,24 тыс. тонн. В то же время вылов остается небольшим, по состоянию на 20 ноября — только 211 тонн, он отражает формирующийся тренд последних лет (см. рис. 11).

Скаты. Специализированный промысел скатов в зоне отсутствует. Повидовой их учет при других видах промысла не осуществляется. Прилов скатов отмечается в тихоокеанских водах Итурупа и малой Курильской гряды на глубинах от 100 до 500 м при специализированной добыче минтая и камбал.

В 2023 г. в Южно-Курильской зоне возможное изъятие скатов установлено в объеме 1,73 тыс. тонн. Однако текущий вылов скатов в этом районе, как и в предыдущие годы, остается небольшим: по состоянию на 20 ноября — всего 117 тонн.

Другие виды рыб. Среди других видов рыб большой величиной запасов в настоящее время характеризуются японская скумбрия и тихоокеанская сайра. По прогнозам Тихоокеанского филиала ВНИРО, их рекомендованный вылов у южных Курильских островов в 2023 г. мог бы составить соответственно 250 тыс. и 90 тыс. тонн. Однако в текущем году в связи с изменением направленности отдельных ветвей океанских течений подошедшие нагульные скопления этих рыб весьма малочисленны и пока не позволяют вести специализированный промысел.

Среди прибрежных рыб ученые отмечают тихоокеанскую сельдь, по которой общий допустимый улов у Южных Курил на текущий год позволяет осваивать до 2 тыс. тонн, дальневосточную навагу, утвержденная величина ОДУ которой составила 3,3 тыс. тонн, а также японского анчоуса, РВ по которому установлен на уровне 5 тыс. тонн.

Определенные резервы составляют также запасы некоторых глубоководных рыб, таких как лемонема, РВ которой составляет 12 тыс. тонн, и макрурусы, ОДУ по которым на 2023 г. установлен на уровне 5 тыс. тонн.

В водах Южных Курил встречается целая группа видов рыб, численность которых сравнительно невелика, но они часто добываются в виде прилова при специализированном промысле более высокочисленных видов. В эту группу входят тунцы (полосатый, синеперый и другие), ряд видов акул, японский гипероглиф, большая корифена, желтохвостая лакедра и морской лещ. Суммарная величина рекомендованного вылова на 2023 г. этих ценных в пищевом отношении видов рыб составляет 640 тонн.

Промысловые беспозвоночные и водоросли

Краб волосатый четырехугольный. Основные скопления этого краба расположены в Южно-Курильском проливе и с океанской стороны Малой Курильской гряды. В связи с низкой численностью был введен запрет на промысел волосатого четырехугольного краба в Южно-Курильской зоне.

Самцы промыслового размера, как и ранее, образуют скопление наиболее высокой плотности у острова Кунашир. Оцененная промысловая биомасса составила 186 тонн.

Колючий краб. Районы промысла колючего краба у южных Курильских островов включают Южно-Курильский пролив и Малую Курильскую гряду с тихоокеанской стороны.

Величина ОДУ колючего краба в Южно-Курильской зоне в 2023 г. составляет 152 тонны. Текущая величина вылова по состоянию на 20 ноября — около 122 тонн, или 80,3% ОДУ.

Краб камчатский. Из-за продолжающейся депрессии состояния запасов с 1996 г. был введен запрет на промысел камчатского краба в Южно-Курильском проливе, а с 2000 г. — во всей Южно-Курильской зоне.

Последняя траловая съемка была проведена на НИС «Дмитрий Песков» в октябре 2020 г. Суммарная численность промысловой части популяции на южных Курильских островах достигала 584,8 тыс. экземпляров, а соответствующая ей биомасса — 1742,8 тонны.

Краб равношипый. В пределах Южно-Курильского промыслового района обитает одна сравнительно крупная популяция равношипого краба, располагающаяся с охотоморской стороны острова Итуруп. Также единичные уловы отмечены с охотоморской стороны острова Уруп.

Многолетние исследования показывают, что запас равношипого краба в районе находится в стабильном состоянии. Величина ОДУ в 2023 г. составила 142 тонны, а вылов на 20 ноября достиг 131,4 тонны, или 92,5% от лимита.

Креветка травяная. Травяная креветка в прибрежных водах Южных Курил представлена несколькими локальными группировками. Наиболее крупные из них локализованы у Кунашира (залив Измены и прилегающие воды) и у островов Малой Курильской гряды (Зеленый, Юрий, Танфильева, Полонского). Поскольку прибрежная зона островов Малой Курильской гряды является территорией заказника федерального значения «Малые Курилы», то промышленный лов травяной креветки там запрещен.

По результатам моделирования величина промыслового запаса креветки травяной у Южных Курил в 2023 г. составила 475 тонн, общий допустимый улов — 76 тонн. Накопленная величина вылова на 20 ноября достигла 48,2 тонны, или 63,4% ОДУ.

Осьминог Дофлейна гигантский. Лов гигантского осьминога в районе Малой Курильской гряды проводят во время нерестовой миграции в зимний период (рис. 20). Промысел осьминога российскими рыбаками в районе Южных Курил развит очень слабо в силу отсутствия рынка сбыта. В основном добыча ведется японскими рыбаками в рамках межправительственных соглашений.

Величина промыслового запаса гигантского осьминога Дофлейна на Южных Курилах в 2023 г. прогнозируется на уровне 784 тонн. ОДУ установлен в размере 188 тонн, однако промысел этого вида в текущем году не осуществлялся.

Песчаный осьминог. Как показала практика разных лет, рентабельный лов песчаного осьминога в Курильском регионе возможен пока только в форме комплексного его освоения вместе с другими объектами.

Величина промыслового запаса песчаного осьминога на Южных Курилах в 2023 г. составила 1088 тонн, величина рекомендуемого вылова — 196 тонн. Но специализированный промысел этого вида по существу не проводился, в качестве прилова добыто менее 1% от объема РВ.

Трубачи (виды родов Buccinum, Ancistrolepis, Clinopegma, Volutopsius, Pyrulofusus, Nep-tunea, Lussivolutopsius).

У Южных Курильских островов обитает более 40 видов семейства Buccinidae. Количество видов, на которых может базироваться промысел, здесь сравнительно невелико. Промысловый запас составляют 3 вида рода Buccinum — B. bayani, B. verkruezeni и B. pemphigus.

Районами, где видовой состав этих моллюсков достаточно полно изучен, в пределах промрайона являются Южно-Курильский пролив и охотоморская сторона Итурупа (до глубин 100–120 м). Здесь промысловые виды трубачей часто встречаются в прилове при ловушечном промысле крабов, но в небольшом количестве. Перспективным районом для промысла букцинид является Кунаширский пролив.

Промысел трубача в Южно-Курильской зоне проводился только в режиме контрольного лова. По материалам траловой съемки 2020 г., общая биомасса трубачей в промрайоне составила 442,5 тонны на площади 973 кв. миль. Низкая величина запаса в 2020 г. обусловлена ограниченной площадью съемки и недоучетом основных промысловых скоплений.

Приморский гребешок. В Южно-Курильской зоне популяция морского гребешка занимает обширную акваторию. Однако имеющие значение для промысла скопления моллюска локализованы на двух участках, расположенных на относительно небольшой площади. Первый участок находится в Южно-Курильском проливе у юго-восточного побережья Кунашира, второй — на акватории, ограниченной островами Малой Курильской гряды: Анучина, Танфильева, Юрий, Зеленый. Именно на этих участках ежегодно происходит промышленное освоение ресурсов моллюска.

Как показали многолетние исследования, промысловый запас находится на стабильном уровне, обеспечивая устойчивый вылов. Выделенные лимиты в последние 10 лет осваиваются на уровне 81–100%.

Общий допустимый улов приморского гребешка в Южно-Курильской зоне на 2023 г. установлен в размере 0,413 тыс. тонн. Текущая оценка вылова на 20 ноября этого двустворчатого моллюска составила 112,5 тонны, или немногим более 27% ОДУ.

Морской еж серый. Морских ежей добывают исключительно водолазным способом. В районе Южных Курил можно выделить четыре обособленных скопления серого морского ежа, соответственно, данные для оценки запаса и моделирования динамики его численности были сгруппированы по четырем участкам (рис. 24).

В последнее десятилетие общий запас морского ежа в прибрежной зоне южных Курильских островов остается стабильно высоким (рис. 25). Более того, за исключением островов Малой Курильской гряды, повсеместно наблюдается рост численности этого вида иглокожих.

Общий допустимый улов серого морского ежа в Южно-Курильской зоне на 2023 г. составляет 6,06 тыс. тонн. Накопленный вылов этого вида в прпомрайоне на 20 ноября составил 4,86 тыс. тонн, или немногим более 80% ОДУ.

Трепанг дальневосточный. В районе Южных Курил трепанг создает скопления на каменистых грунтах и отсутствует на участках, где распространены песчаные грунты. Спецификой промысла трепанга является то, что его добывают исключительно водолазным методом.

По результатам моделирования ожидаемая оценка запаса дальневосточного трепанга Южно-Курильской зоны в 2023 г. составила 2,71±0,5 тыс. тонн. Многолетняя динамика биомассы запаса трепанга, полученной по результатам моделирования, приведена на рис. 26. Общий допустимый улов гидробионта в промрайоне на 2023 г. составляет 0,081 тыс. тонн, но добыча в текущем году не велась.

Спизула сахалинская. Поскольку спизула относится к зарывающимся моллюскам, ее скопления в основном приурочены к песчаным, песчано-илистым грунтам, реже песчано-галечным. В уловах драги моллюск встречался на глубинах от 2 до 10 м с максимальными концентрациями от 2 до 3,7 м. Поселения спизулы с высокой плотностью сосредоточены в южной части юго-восточного прибрежья Кунашира с максимальными концентрациями в бухте Серноводская и в районе реки Рикорда (рис. 27).

РВ спизулы в Южно-Курильской зоне в 2023 г. может составить 400 тонн, однако промысел этого двустворчатого моллюска осуществляется пока в небольшом объеме. По состоянию на 20 ноября вылов составил всего 32,3 тонны, т.е. порядка 8% от рекомендованного вылова.

Ламинарии (виды рода Laminaria). В Южно-Курильской зоне промысловыми являются два вида семейства Laminariaceae — ламинария японская Saccharina japonica (Aresch.), ламинария суженная Saccharina angustata (Kjellm.). Ламинария японская обладает двухлетним жизненным циклом, ламинария суженная имеет трехлетний жизненный цикл.

Промысел бурых водорослей в Южно-Курильской зоне проводится с 1 мая по 30 сентября, в период наибольшей биомассы водорослей и до начала массового спороношения.

Величина рекомендуемого вылова бурых водорослей у Южных Курил в 2009–2021 гг. оставалась довольно высокой и колебалась в пределах 86–156,3 тыс. тонн, хотя в последние годы просматривается некоторый тренд на снижение запасов (табл. 2).

В то же время освоение этих значительных ресурсов остается минимальным. Основными причинами являются отсутствие баз береговой обработки и низкая рентабельность производства продуктов питания из морской капусты.

По данным исследований, проведенных у южных Курильских островов в 2019 г., состояние запасов бурых водорослей оценивается как хорошее. Общий запас ламинарии японской и ламинарии суженной определен в 368,5 тыс. тонн, а промысловый запас составил 295,2 тыс. тонн. Таким образом, запасы бурых водорослей в 2023 г. в промрайоне остаются на высоком уровне и позволяют изымать не менее 100 тыс. тонн.

Анфельция (виды рода Ahnfeltia). В Южно-Курильской зоне промысловым является один вид анфельции — Ahnfeltia tobuchiensis (Kanno et Matsubara) Mak. В заливе Измены расположено одно из двух в Сахалинской области полей анфельции тобучинской Ahnfeltia tobuchiensis. Это самое крупное скопление анфельции на Дальнем Востоке.

Проведенные в 2019 г. исследования показали снижение всех параметров пласта анфельции по сравнению с предыдущими годами (табл. 3). Как видно по данным таблицы 3, запасы анфельции в заливе Измены в межгодовом плане претерпевают значительные колебания. В одни годы этот показатель достигает максимальной величины, тогда как в некоторые другие он снижается почти в 1,5–2 раза.

Тем не менее сырьевые ресурсы этой красной водоросли в районе остаются на достаточно высоком уровне и являются потенциально перспективными для промыслового освоения, когда сформируются все необходимые для этого условия, обращают внимание ученые.

Напомним, в декабре СахНИРО опубликовал также доклад о запасах Северо-Курильской зоны, в конце ноября — о запасах Восточно-Сахалинской подзоны, а в августе — о перспективах промысла в Западно-Сахалинской подзоне.

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