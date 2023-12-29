Владморрыбпорт прокомментировал ситуацию с причалами во Владивостоке

Итогом трехлетней тяжбы между ФГУП «Нацрыбресурс» и ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» может стать прекращение деятельности главных «рыбных ворот» России, заявил представитель порта.

В чем суть спора

Владморрыбпорт ведет деятельность на причалах № 44-54, растянувшихся на два километра вдоль юго-восточного берега бухты Золотой Рог во Владивостоке. Собственник причалов — государство, а распоряжается ими на правах хозяйственного ведения Нацрыбресурс, подчиненный Росрыболовству.

При этом государству принадлежат гидротехнические причальные сооружения и земля на 19 метров вглубь от уреза воды. А земля и объекты портовой инфраструктуры, расположенные дальше — собственность Владморрыбпорта.

В августе 2017 г. был заключен договор, по которому Нацрыбресурс передал причалы № 44-54 в аренду Владморрыбпорту на 49 лет. Помимо обычных арендных обязательств соглашение содержало инвестиционную составляющую. В частности, в оговоренные сроки порт должен был модернизировать холодильно-складскую инфраструктуру, включая строительство промышленного холодильника. И тем самым обеспечить возможность перевалки не менее 500 тыс. тонн рыбной продукции.

Мощность будущего холодильника в договоре аренды не указана, однако Росрыболовство, согласно тексту решения арбитражного суда Москвы от 12 августа 2021 г., принимает во внимание бизнес-план Владивостокского рыбного терминала, предоставленный по совсем другому проекту, отметили в компании. В нем мощность холодильника планово — 32 тыс. тонн единовременного хранения.

В 2020 г. бизнес-план был изменен. Генеральный директор ВРТ Владимир Бузанов объясняет корректировку рациональным анализом экономической ситуации и сменой конъюнктуры рынка. В частности, начавшейся в 2019 г. пандемией коронавируса, планами целого ряда компаний по строительству на юге Приморья промышленных холодильников для рыбопродукции (в значительной степени реализованными к 2023 г.), а также трендом на наращивание перевозок рыбы в рефконтейнерах.

Согласно поправкам, предусматривалось строительство холодильника мощностью 6-7 тыс. тонн. Фактически введенный в строй в 2022 г. холодильник даже превышает план — может вместить более 7,1 тыс. тонн. Также в новом бизнес-плане предусматривались устройство площадки с возможностью единовременного размещения до 400 рефконтейнеров (по факту уже 650) и покупка 100 рефконтейнеров (фактически закуплено 200).

В декабре 2020 г. порт проинспектировала комиссия Нацрыбресурса. Она зафиксировала отставание от графика и, как следствие, невозможность исполнения инвестиционных обязательств порта в договорные сроки. При этом в договоре аренды предусмотрена финансовая ответственность за срыв сроков. Однако Нацрыбресурс использовал требование о расторжении, а не денежной компенсации, подчеркнули во Владморрыбпорте.

Нацрыбресурс обратился в арбитраж с иском о расторжении договора аренды причалов № 44-54. Последовала трехлетняя череда судебных разбирательств, окончившаяся победой Нацрыбресурса. За этот срок Владморрыбпорт, хотя и с запозданием, но реализовал и даже перевыполнил бизнес-план 2020 г.

На модернизацию и техническое перевооружение затрачено более 8 млрд рублей средств собственников. Стоит отметить, что это первое масштабное обновление инфраструктуры с 1937 г. — с момента основания порта.

С 2022 г. порт обеспечивает не плановые 32 тыс. тонн единовременного хранения, а 45 тыс. тонн.

Какие могут быть последствия

Заместитель генерального директора Владморрыбпорта Юрий Макогон прокомментировал вероятные последствия спора с Нацрыбресурсом.

«Нам непонятна позиция Росрыболовства о том, что мы якобы не выполняем инвестиционные обязательства. На самом деле мы их перевыполняем, поскольку сейчас, после модернизации и ввода новых мощностей, способны обеспечить перевалку до 620 тыс. тонн рыбопродукции в год. Так, лососевая путина в этом году, несмотря на рекордный вылов, обошлась без сбоев и перегрузки портовых и холодильно-складских мощностей. Через причалы Владморрыбпорта прошло более 65 тыс. тонн красной рыбы», — сказал Юрий Макогон.

Он обратил внимание, что фактическое прекращение арендных отношений нарушит неразрывную технологическую связь портовой инфраструктуры, поскольку Владморрыбпорт является единственным владельцем земельных участков и расположенных на них объектов вдоль причалов.

«Так что все остановится. Оперативно перевести такой поток рыбных грузов на другие стивидорные площадки не получится: нужна налаженная специализация, связи с партнерами и так далее», — отметил представитель Владморрыбпорта.

По его мнению, вынужденная остановка деятельности негативно повлияет на продовольственную безопасность страны: порт обеспечивает 40% морской перевалки рыбопродукции в России.

«Также остановка предприятия создаст угрозу безопасности северных регионов Дальнего Востока России, ведь Владморрыбпорт обеспечивает не менее 40% грузооборота в рамках северного завоза. Кроме того, фактическое прекращение существования ОАО «Владморрыбпорт» серьезно ударит по экономике региона, повлечет потерю около 2 тыс. рабочих мест и неизбежный рост социальной напряженности», — заявил Юрий Макогон.

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