Дальний Восток смотрит в рыбное будущее

Рыбную отрасль отнесли к стратегическим приоритетам представители регионов Дальнего Востока и Арктики. Перспективы развития этих территорий обсуждались на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Рыба — основа основ

Для международной выставки-форума «Россия» 24 января стало Днем Дальнего Востока и Арктики. О потенциале этих территорий, решениях, принятых государством для его реализации, и ключевых направлениях развития, к которым относится и рыбохозяйственный комплекс, говорили вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, руководители субъектов Федерации и представители бизнес-среды.

«Приморье — это море и рыбаки, — с такой характеристики начал отчет о достижениях региона губернатор Олег Кожемяко. — Мы ежегодно добываем более 800 тыс. тонн биоресурсов, перерабатываем 700 тыс. тонн и кормим рыбой полстраны».

Руководитель Сахалинской области Валерий Лимаренко отнес рыбную отрасль наряду с нефтегазовой и угольной промышленностью к сферам экономики, которые позволяют островному региону конкурировать на международном рынке. По словам губернатора, область занимает лидирующие позиции по береговым рыбоперерабатывающим производствам.

А рыбохозяйственный комплекс Камчатки, который традиционно является главной отраслью региона, в прошлом году отметился новыми рекордами. «Камчатка — это, безусловно, рыбная столица страны. Мы обновили рекорд уловов, достигнув планки в 1,8 млн тонн в год, — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. — Мы можем прокормить всю страну с избытком и занимаем лидирующие позиции по технологическому совершенствованию этой сферы. За последние годы более 100 млрд рублей вложено в модернизацию рыбохозяйственного комплекса, построено 16 новых заводов, 10 судов спущено на воду».

Рыбный бизнес инвестирует в регионы

Об инфраструктурных проектах одного из крупнейших рыбодобывающих холдингов «Норебо» на пленарном заседании «Дальний Восток и Арктика — будущее России» рассказал гендиректор компании «Норебо логистика» Владимир Вальтер.

На Камчатке первым знаковым для «Норебо» проектом стал терминал «Сероглазка», который предоставляет комплексные услуги для рыбопромышленных компаний, включая межрейсовое техобслуживание, отстой флота, логистику, контейнеризацию грузов. «С терминала работают прямые рейсы в азиатские порты, Владивосток, а также мы принимаем суда, следующие Северным морским путем», — отметил представитель компании.

Около двух лет назад холдинг приступил к реализации проекта по строительству в Петропавловске-Камчатском современной судоремонтной верфи. По словам Владимира Вальтера, планируется создание высокотехнологичных производственных мощностей, которые позволят обслуживать как строящийся, так и уже существующий флот в Дальневосточном бассейне.

В родном для «Норебо» регионе — Мурманской области — компания с 2019 г. строит терминал «Ударник» — многофункциональный комплекс по судоремонту и организации логистики для рыбаков Северо-Запада. Как сообщает корреспондент Fishnews, в конце февраля планируется запустить в эксплуатацию холодильный комплекс, где используются новые технологии по хранению и автоматическая система управления.

«Решением и триггером к созданию данных проектов послужили преференциальные режимы, которые были созданы на базе Минвостокразвития», — подчеркнул Владимир Вальтер. По его словам, поддержка и помощь, которые государство оказывает инвесторам, будут способствовать дальнейшему развитию инвестпроектов в этих регионах.

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