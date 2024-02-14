Предприятия в ожидании подходов по рыболовным участкам

Обсуждение на госуровне вопроса платы за перезакрепление рыболовных участков продолжается, в регионах считают важным распределить финансовую нагрузку на предприятия во времени.

Об этом на конференции Fishnews рассказали руководители рыбохозяйственных ассоциаций.

Обращения по поводу исключения избыточной нагрузки на предприятия при расчете платы направили губернаторы всех ключевых рыбодобывающих регионов Дальнего Востока, подчеркнул председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

«Позиции мы придерживаемся прежней: распределение 25% на 75%», — напомнил он о предложенном подходе по распределению платы во времени.

Если взять представленный в декабре Минсельхозом РФ механизм расчета и взимания платы, более чем для 30% предприятий края срок окупаемости выходит за период действия договора, обратил внимание руководитель АДЛК.

Он отметил, что краевые власти и ассоциация продолжают подготовку обоснований по этой теме, запрошенных на федеральном уровне.

Комитет Сахалинской областной думы по экономическому развитию рассмотрел обращение к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву парламентариев Хабаровского края о необходимости распределения нагрузки на пользователей участков во времени, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат Максим Козлов. «Депутаты Сахалинской области такое обращение поддержали», — проинформировал он.

Выход постановления правительства о плате за перезакрепление участков сдвинут на июнь, сообщили участники Fishnews Online.

Руководители отраслевых объединений также отметили, что в регионах ждут методические рекомендации для организации работы по приведению границ участков в соответствие с планируемыми требованиями.

Важная тема — чтобы в лососевую путину 2024 г., когда закон о перезаключении еще не вступит в силу, могли продолжить работу предприятия, у которых срок действия договора в этом время уже истекает. Эта проблема актуальна для Приморского края, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«Сроки действия договора пользования четырьмя из восьми участков в регионе заканчиваются в июле. Механизма перезаключения в эти сроки фактически нет», — озвучил вопрос глава АРПП.

Практико-правовые нюансы волнуют и рыбаков Хабаровского края: по этой же проблеме к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову направила письмо Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

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