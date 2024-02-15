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Проблематику перезакрепления участков для промысла члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили с представителями аппарата фракции ЛДПР в Госдуме

Координационный совет работает с депутатами по важнейшему для рыбаков вопросу

Проблематику перезакрепления участков для промысла члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили с представителями аппарата фракции ЛДПР в Госдуме.

Напомним, что сейчас продолжается подготовка правовой базы для реализации закона о новых принципах закрепления рыболовных участков. Внимание к этой теме привлечено прежде всего в связи с перезаключением договоров на участки для добычи тихоокеанских лососей. Также предполагается принятие еще одного закона в этой сфере.

Основной вопрос, волнующий предприятия, — плата, которую предполагается взимать за перезаключение договора на участок без торгов, сообщает корреспондент Fishnews. Если следовать формуле, представленной для обсуждения в декабре Минсельхозом РФ, нагрузка на бизнес будет избыточной, считают в отраслевых объединениях. Об этом же заявили губернаторы основных рыбодобывающих регионов Дальнего Востока.

Получается, что предприятие заплатит за воду, куда должна заходить рыба, на 20 лет вперед, прокомментировал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко на встрече, которую проводил руководитель аппарата фракции Максим Зайцев.

При этом спрогнозировать, как будет меняться ситуация с ресурсом, сложно: подходы лосося способны сильно колебаться. «У нас, в частности, по Амуру в 2014-2016 годы ловили до 50-60 тыс. тонн, а на 2022 год прогноз 7 тыс. тонн всего. Падение в десятки раз! И это может случиться в любом регионе», — обратил внимание руководитель краевого объединения.

Слишком высокая плата за перезаключение договора способна свести на нет один из ключевых посылов, с которым принимался закон, — поддержка добросовестных пользователей, отметили в координационном совете. Предложенная в декабре формула не сильно отличается от проектируемого механизма расчета начальной цены лота на аукционах, считает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Пользователи участков для вылова анадромных видов рыб также должны будут выполнять соглашение об участии в социально-экономическом развитии региона — и это надо учитывать при оценке общей нагрузки, указал руководитель АДЛК. Кроме того, подчеркнул он, нельзя забывать и о росте налоговых обязательств предприятий: сбор за пользование водными биоресурсами серьезно увеличился — это уже свершившийся факт.

Расчеты показали, что финансовая нагрузка заключения договора составит для большинства предприятий сумму, равную прибыли за 12 лет, привел данные Владимир Галицын.

Между тем изъятие прибыли за 8-10 лет — это уже вопрос по поводу существования предприятий, их рентабельности, рассказал руководитель камчатской ассоциации. Ни о каком развитии пользователей в этом случае речь не идет.

Предприятия готовы к внесению единоразового платежа и к участию в социально-экономическом развитии территорий (такая работа ведется и сейчас), но нагрузка должна все-таки быть посильной, и регионы предложили распределить плату во времени, подчеркнули в совете.

На встрече руководители ассоциации подняли и вопросы с договорами, срок действия которых прекращается до 1 сентября 2024 г. — даты вступления в силу закона, позволяющего перезакрепить участок без торгов. Когда срок действия договоров завершится, в Приморском крае как раз будет идти лососевая путина, акцентировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«То есть мы, не завершив путину, должны будем закрыть все участки», — обрисовал последствия руководитель АРПП.

Тема актуальна не только для Приморского края. «У нас в Хабаровском крае 13 участков также «выпадают: срок действия договоров заканчивается в июне-июле 2024 года», — сообщил Сергей Рябченко.

Максим Зайцев попросил ассоциации направить свои предложения по проблеме, чтобы их можно было изучить вместе с юристами аппарата фракции и в рабочем порядке обсудить вопрос с Минсельхозом.

Депутат отметил, что работа по проблематике перезаключения договоров на рыболовные участки будет продолжена. Встреча с членами координационного совета была организована по итогам поездки в Приморье председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

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