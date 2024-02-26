Минтай идет в народ: полезную рыбу по-новому представили гостям фестиваля на Камчатке

Ассоциация добытчиков минтая в рамках программы по продвижению продукции из самого массового объекта российского промысла организовала мастер-класс на фестивале «Снежный путь» в Петропавловске-Камчатском. Участие в мероприятиях принял губернатор Владимир Солодов.

Ежегодный фестиваль зимних видов спорта «Снежный путь» прошел 23 февраля на Камчатке. В этом году мероприятие власти города провели совместно с командованием Войск и Сил на Северо-Востоке РФ. Порядка 400 спортсменов представили 12 спортивных федераций Камчатского края.

Для гостей и участников праздника Ассоциация добытчиков минтая организовала мастер-класс по приготовлению супа из минтая — с дегустацией. Готовил шеф-повар, блогер-миллионник, амбассадор бренда «Дальневосточный минтай» Василий Емельяненко при участии главы Камчатского края Владимира Солодова, рассказали Fishnews в пресс-службе объединения.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете. Камчатский минтай — рыба очень полезная и вкусная. Но у нее плохой «имидж» — такая «кошачья рыба». Однажды я встречался со студентами, которые рассказали, что не покупают рыбу, хотя и любят ее — потому что она пахнет рыбой. Я понимаю, что они имеют в виду. И наша задача — увеличить популярность дикого камчатского минтая, чтобы люди понимали, как он отличается от выращенных рыб, какая будет польза для здоровья, да и просто почему важно покупать свое, российское. Сделать это можно только через пример: люди должны видеть ее в ресторанах, кафе, у блогеров — на таких праздниках, как сегодня. Уверен, что ваш мастер-класс и дегустация внесут свой вклад в эту работу», — отметил Владимир Солодов.

В прошлом году АДМ запустила программу популяризации минтая в России — это первый подобный проект в стране. Для жителей Дальнего Востока и особенно Камчатки минтай — вполне знакомая рыба, но в объединении хотят, чтобы люди взглянули на нее «по-новому». Показать, что минтай подходит как для обычного обеда, так и для изысканного ужина.

«Подобные дегустации и мастер-классы — один из форматов реализации нашей программы. С учетом роли рыбного промысла для Камчатки все свои активности мы начинаем именно с полуострова. В прошлом году мы сняли здесь минисериал о добыче и переработке минтая, в этом году апробировали новый формат мастер-класса», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак. По его словам, очень важно, что правительство Камчатки и лично глава региона с вниманием относятся к таким проектам и всегда оказывают им необходимую поддержку.

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