«Цифра» спешит на помощь рыбакам и ученым

Специалисты АзНИИРХ создали систему оперативного прогноза судового промысла, которая определяет наиболее рыбные места в Черном море. О том, как работает программа, Fishnews рассказал начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований филиала Сергей Кульба.

Система оперативного прогноза — это специальная компьютерная программа, основу которой составляют технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. «В своей работе она чем-то напоминает диагностику заболевания. Подобно тому, как врач изучает симптомы, чтобы поставить диагноз, наша система анализирует сведения об окружающей среде и дает оценку районам промысла», — отметил Сергей Кульба.

На сегодняшний день программа может выполнять пространственное прогнозирование промысловой обстановки с заблаговременностью до семи суток для черноморского шпрота и до трех суток для хамсы. Для определения рыбных мест система оценивает сведения о температуре воды, силе ветра, содержании кислорода в воде и т.д. Результат отображается на карте, где цветными маркерами отмечены благоприятные и неблагоприятные участки.

По словам специалиста Азово-Черноморского филиала ВНИРО, точность таких прогнозов достаточно высока: около 92% для шпрота и 84% для хамсы. Однако в АзНИИРХ продолжают искать новые решения, которые могли бы повысить эффективность программы. В частности, планируется учитывать дополнительные факторы, влияющие на промысел.

Разработка популярна среди рыбаков, подчеркивают ученые. Востребованность программы в первую очередь диктуется снижением издержек: система помогает сократить время поиска рыбных мест в море и быстрее приступить к промыслу.

В будущем искусственный интеллект хотят задействовать в многолетнем прогнозе запасов различных рыб, например азовских бычков. Кроме того, Сергей Кульба не исключает возможности расширения списка гидробионтов и промысловых районов, в которых идет прогнозирование. Начальник центра обращает внимание: специалисты других филиалов ВНИРО могут попробовать адаптировать эту технологию у себя с учетом специфики регионов и акваторий.

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