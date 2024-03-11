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Образец рыбной муки на выставке в Санкт-Петербурге

Россия прибавила в экспорте рыбной муки

За период с 2018 г. российские компании увеличили экспорт рыбной муки в два раза в натуральном выражении и в 2,6 раза — в стоимостном, приводит данные центр «Агроэкспорт».

В 2023 г. российский экспорт непищевой рыбной муки составил 227 млн долларов - это на 11% больше показателя предыдущего года. Физический объем отгрузок вырос на 10% и превысил 143 тыс. тонн, сообщили Fishnews в прес-службе «Агроэкспорта». Основными покупателями отечественной рыбной муки являются Республика Корея и Китай. По итогам прошлого года отгрузки в Республику Корея в физическом выражении увеличились на 8%, до 72 тыс. тонн, в денежном — на 14%, до 110 млн долларов. Одновременно экспорт рыбной муки в Китай продемонстрировал рост на 25% в натуральном объеме (до 66 тыс. тонн) и на 27% в стоимостном (до 109 млн долларов).

В тройку главных импортеров рыбной муки из России также входит Беларусь, куда в 2023 г. экспортировано 3,9 тыс. тонн рыбной муки на сумму 5,6 млн долларов.

По словам президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака, Китай — ключевой рынок рыбной муки, на который приходится около 1/3 мирового потребления. «Дело в том, что рыбная мука используется при производстве кормов для выращивания водных биоресурсов, а Китай — мировой лидер в аквакультуре, — цитирует пресс-служба «Агроэкспорта» главу АДМ. — По нашим оценкам, около 80% экспортируемой российской муки направляется именно в Поднебесную, при этом часть доставляется туда транзитом через Республику Корея».

Учреждение привело данные Организации производителей морских ингредиентов (IFFO), согласно которым в последние 10 лет глобальное производство муки находится на уровне примерно 5 млн тонн. Порядка 30% мирового производства обеспечивает Перу, также среди крупных производителей — Чили (8%) и Индия (7%). «Доля России пока небольшая — 3,5%: в 2023 году мы произвели около 174 тыс. тонн рыбной муки, на 8% больше по сравнению с 2022 годом. Вместе с тем за последние 10 лет производство рыбной муки в России увеличилось более чем в два раза и в ближайшие пять лет прогнозируется сохранение динамики роста», — акцентировал Алексей Буглак.

По данным ФАО, в 2023 г. мировой сектор аквакультуры обогнал рыболовство по объему производимой продукции. Этот тренд открывает большие перспективы для развития экспорта российской рыбной муки, уверен президент ассоциации. По его словам, наибольшим потенциалом обладают рынки стран Азии, которые лидируют по объемам производства аквакультуры.

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