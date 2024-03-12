Россияне налегли на форель и семгу

Российский рынок форели и атлантического лосося (семги) в 2023 г. вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом и превысил 250 тыс. тонн, приводит статистику Рыбный союз.

Показатель прошлого года выше не только уровня 2022 г., когда импорт семги резко просел из-за слома цепочек поставок, но и результатов «докризисного» 2021 г. Отмечено, что в 2023 г. — даже на фоне одной из лучших лососевых путин на Дальнем Востоке — частично восстановились импортные поставки семги и форели, а также выросло аквакультурное производство этих видов рыб.

Рост рынка аналитики Рыбного союза связывают с продолжающимся увеличением спроса на лососевых, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал объединения.

Импорт семги в прошлом году составил 42 тыс. тонн, увеличившись на 23% к 2022 г. и снизившись на 36% к 2021 г. Более 92% приходилось на мороженую семгу, 8% — на мороженое филе семги. Почти 100% поставок — из Чили.

Ввоз форели достиг 52 тыс. тонн, на 23% превысив показатель 2022 г. и на 30% — уровень 2021 г. Один из основных поставщиков — Турция.

«За последние годы атлантический лосось стал традиционным объектом аквакультуры в России. Поэтому освободившуюся нишу (после поступательного снижения импорта семги за последние годы) заняли российские производители. Объем выращивания семги в 2023 году составил 80 тыс. тонн, увеличившись в 2,5 раза за последние пять лет», — рассказали в отраслевом объединении.

Более того, российские аквафермеры за 10 лет фактически заместили импорт форели, заняв весь объем спроса, зафиксированный по состоянию на 2014 г. В прошлом году аквакультурное производство форели в РФ достигло 77 тыс. тонн, что на треть больше показателя пятилетней давности, отмечает Рыбный союз.

Объединение обращает внимание и на другой значимый сегмент российского рынка красной рыбы — тихоокеанских лососей (горбуша, кета, кижуч и другие). В 2023 г. их вылов вырос в 2,3 раза к 2022 г. и превысил 600 тыс. тонн. На этом фоне активно выросли продажи горбуши — основного промыслового лосося. По данным мониторинга аналитического центра Рыбного союза, в прошлом году россияне купили горбуши на 70% больше в весе, чем в 2022 г.

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