Рыбохозяйственные заповедные зоны обозначат табличками

Росрыболовство разработало проект порядка установления специальных информационных знаков для обозначения на местности границ рыбохозяйственной заповедной зоны.

Документ опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Порядок разработан в связи с выходом новых правил для образования рыбохозяйственных заповедных зон (РХЗЗ) и изменения их границ. Эти правила вступят в силу с 1 сентября.

Напомним, РХЗЗ является водный объект рыбохозяйственного значения (или его часть) с прилегающей территорией, имеющие важное значение для сохранения особо ценных и ценных видов водных биоресурсов.

Формирование заповедных зон, в пределах которых ограничена хозяйственная деятельность, призвано способствовать сохранению рыбных запасов, включая их воспроизводство, а также создавать условия для развития аквакультуры и рыболовства. В частности, РХЗЗ для защиты лососевых предложено создать на камчатской реке Опала.

Согласно проекту порядка, соответствующие информационные знаки устанавливаются теруправлениями Росрыболовства на границе РХЗЗ.

При этом «информационный знак устанавливается непосредственно в точке пересечения границы рыбохозяйственной заповедной зоны с автомобильными дорогами общего пользования федерального значения», говорится в документе.

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