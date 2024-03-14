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По итогам первого этапа программы квот под инвестиции должно быть построено 64 рыболовных судна и 42 краболова

Плюс один: новый аукцион скорректировал планы по строительству флота под квоты

По итогам первого этапа программы квот под инвестиции должно быть построено 106 промысловых судов, сообщили в Росрыболовстве. В прошлом году был проведен еще один аукцион по продаже долей крабовых квот первого этапа — с обязательством строительства промыслового флота.

План по строительству флота в рамках первой волны программы квот под инвестиции увеличился со 105 до 106 судов. Об этом на заседании Общественного совета при Росрыболовстве сообщил начальник управления экономики и инвестиций ведомства Андрей Михалевич.

Напомним, что программу квот под инвестиции условно разделяют на два этапа. К первому относят распределение квот на инвестиционные цели (предусмотрены законом в 2016 г., прежде всего это объемы добычи рыбы) и квот вылова крабов в инвестцелях (закон по ним был принят в 2019 г.).

Основная масса торгов по продаже крабовых квот первого этапа прошла пять лет назад, однако в прошлом году был проведен еще один аукцион. Он предусматривает строительство краболовного судна, сообщает корреспондент Fishnews.

Таким образом, по итогам первого этапа программы квот под инвестиции должно быть построено 64 рыболовных судна и 42 краболова, привел цифры руководитель управления.

По состоянию на конец 2023 г. было построено 22 единицы флота: 13 рыболовных и 9 краболовных судов.

Квоты вылова по итогам первого этапа инвестквот также закреплялись под строительство мощностей береговой переработки. Число сданных предприятий здесь не изменилось: построено 25 заводов.

Второй этап

В Росрыболовстве также рассказали о некоторых этапах второго этапа программы квот под инвестиции. Это квоты вылова в инвестиционных целях — 2022 и квоты добычи крабов в инвестцелях — 2022.

Второй этап крабовых аукционов, проведенный в прошлом году, предполагает строительство уже не только промыслового флота, но и объектов инфраструктуры, напомнил Андрей Михалевич. По итогам прошедших в октябре торгов должно быть построено четыре логистических комплекса. В федеральном агентстве рассчитывают, что через них будет переваливаться не только краб, но и рыбная продукция. Таким образом, новые инфраструктурные объекты должны помочь в решении проблемы нехватки холодильных мощностей, особенно в пиковые периоды работы с рыбными грузами.

Также в прошлом году компании подавали заявления на участие во втором этапе программы рыбных инвестквот. Всего поступило 26 заявок: 15 из них предполагают постройку флота, 11 — береговых производств, сообщил руководитель управления экономики и инвестиций. В том числе инвесторы выразили готовность реализовать проекты по созданию 9 крупных заводов под квоты вылова минтая и сельди и построить 10 судов под право добывать эти виды рыб.

По словам Андрея Михалевича, ведется работа по отбору проектов. «Рабочая группа уже прошла, комиссия завершает работу, и выходим сейчас на заключение с теми, кто будет отобран, уже договоров на закрепление инвестиционных квот», — сказал представитель ведомства.

Он также отметил, что обсуждается возможность продления предельного срока строительства по промысловым судам, в том числе по краболовам.

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