Доли международных квот пока не привлекли покупателей

Торги по продаже долей квот вылова в районах действия международных договоров, намеченные на 22 марта, не состоялись: на участие не поступило заявок.

Комиссия признала несостоявшимся аукцион по продаже долей квот для работы в районах действия международных договоров, который должен был пройти 22 марта. Как сообщает корреспондент Fishnews, покупателям предлагался 41 лот. Это права на промысел скатов в подрайонах 3 LNO района регулирования НАФО и камбалы длинной (красной) атлантической в подрайонах 3NO района регулирования НАФО, морского окуня в районе регулирования НЕАФК, лемонемы в исключительной экономзоне Японии, кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 НАФО и белого налима в подрайонах 3NO НАФО.

На участие в аукционе не поступило заявок, в связи с чем торги решено признать несостоявшимися, говорится в протоколе.

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