АДМ предложила меры по развитию торговли с Китаем

На 32-й сессии Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак представил предложения по усилению торговых связей между двумя странами.

32-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства завершилась в Сочи 21 марта. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, китайскую — заместитель начальника управления рыбного хозяйства и рыбоохраны Министерства сельского хозяйства КНР Сунь Хайвэнь.

Стороны отметили, что Россия и Китай испытывают наибольший подъем в отношениях по всем направлениям, в том числе в сфере рыбного хозяйства. Так, экспорт российской рыбопродукции в КНР достиг рекорда — почти 2,9 млрд долларов.

По инициативе АДМ в ходе работы комиссии рассмотрен ряд вопросов, решение которых будет способствовать развитию эффективного сотрудничества между Россией и КНР, рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации. Один из них — оптимизация документооборота при оформлении экспортных поставок российской рыбной продукции.

С учетом сложностей, возникающих у предприятий при выполнении требований по доставке оригиналов пакета сопроводительных документов при экспорте продукции в КНР, АДМ предложила установить возможность введения временного порядка поставок. Также объединение выступило за то, чтобы в ближайшем будущем рассмотреть возможность полного перехода на электронный документооборот между уполномоченными органами обеих стран.

В ходе обсуждения достигнута договоренность с китайской стороной о переходе на электронный документооборот в тестовом режиме. Это учтено в протоколе комиссии.

Кроме того, в ходе рабочих обсуждений по инициативе АДМ был поднят вопрос о внесении новых видов ВБР в Каталог водных биоресурсов, разрешенных для экспорта из России. В настоящее время в связи с отсутствием в Каталоге латинских наименований некоторых видов, их поставки из России в КНР запрещены, обратили внимание в ассоциации.

Еще один вопрос, поднятый ассоциацией, касался ускорения аккредитации производителей рыбной муки и рыбьего жира для экспорта в Китай. Эта продукция востребована китайскими предприятиями, а оптимизация процедуры позволила бы российским компаниям нарастить поставки российской муки и жира на рынок Китая.

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