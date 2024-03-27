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Вторую Международную научно-практическую конференцию «Рыбохозяйственный комплекс России: 300 лет российской академической науке» организовали на площадке ВНИРО. Фото пресс-службы Росрыболовства

Рыбохозяйственная и академическая наука укрепляют сотрудничество

Вторую Международную научно-практическую конференцию «Рыбохозяйственный комплекс России: 300 лет российской академической науке» организовали на площадке ВНИРО. Отраслевой институт и Российская академия наук развивают совместные проекты, и это закономерно, отметили участники встречи.

Роль сотрудничества рыбохозяйственной и академической науки в обеспечении практических результатов для отрасли стала одной из тем пленарной сессии научно-практической конференции, стартовавшей на площадке ВНИРО 26 марта.

Говорилось и о задачах, которые, по мнению госорганов, стоят перед отраслевым институтом, сообщает корреспондент Fishnews. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев предложил Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии добавить в свою рабочую повестку вопросы комплексного развития прибрежных территорий. Также, отметил зампред Государственной думы, институт может сыграть важную роль во внедрении в отрасли наилучших доступных технологий, позволяющих обеспечивать сохранение природы.

В качестве еще одной темы, которая, по мнению Алексея Гордеева, нуждается во внимании руководства Росрыболовства и подведомственного НИИ, — привлечение научного сообщества для разработки моделей для принятия государственных решений. Здесь парламентарий обратился к продаже долей квот. «Последнее время государство увлеклось проведением аукционов по продаже водных биологических ресурсов, — отметил депутат. — Получается вроде бы красиво, бюджет получает большие деньги (...) Но надо понимать, что тем самым государство нагружает финансово-экономически работающие организации в вашей отрасли. По сути они вынуждены кредитоваться и платить государству как бы за ресурс, еще не добытый».

Все это, по мнению вице-спикера Госдумы, приводит к росту издержек предприятий, а потом отражается на цене продукции для потребителя. Более эффективным и оперативным инструментом для изъятия сверхприбылей в бюджет депутат считает сбор за пользование водными биоресурсами.

Особую роль в изучении возможных последствий управленческих решений, по мнению Алексея Гордеева, может сыграть центр экономических исследований рыбного хозяйства, созданный в 2021 г. во ВНИРО.

Вице-спикер Госдумы выразил надежду, что участники научно-практической конференции предложат интересные решения для развития рыбохозяйственного комплекса.

Перед отраслевой наукой стоят очень серьезные задачи, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В прошлом году российский рыбаки взяли рекордный улов — более 5,3 млн тонн, и регулятор рассчитывает, что показатели еще будут расти.

«Здесь, конечно же, очень важно, чтобы научные ресурсные исследования позволили нам и смогли бы ориентировать наш флот на те ценные ресурсы, на те объекты, которые современный флот смог бы облавливать», — заявил глава Росрыболовства, отметив, что новые суда, которые вводятся в строй в отечественной рыбной отрасли, обладают высокой эффективностью.

Российским ученым предстоят масштабные ресурсные исследования в Африке, напомнил о запланированной на этот год Большой африканской экспедиции Илья Шестаков. Ориентировочно научные работы охватят 14 стран (список еще может меняться в зависимости от результатов международных переговоров). Благодаря экспедиции отечественный флот сможет в будущем расширить свою ресурсную базу, уверен руководитель Федерального агентства по рыболовству.

Комментируя тему крабовых аукционов, Илья Шестаков отметил, что это высокодоходный промысел (рентабельность от 60 до 70%, ресурсы идут на экспорт). Поэтому очень важно, что средства от продажи долей квот пошли на комплексную программу развития сельских территорий и непосредственно на развитие рыбохозяйственного комплекса, сказал глава ФАР.

«В этом году наша госпрограмма увеличилась с 12 еще на 23 млрд рублей. 12 и плюс 23. Большие задачи перед нами стоят. Это очень серьезно», — отметил глава Росрыболовства. Он добавил, что средства нужно эффективно освоить и одно из серьезнейших направлений — строительство научно-исследовательских судов.

Подчеркнул руководитель ведомства и важность научного обеспечения аквакультуры, назвав ее драйвером роста отрасли.

Конференцию на площадке ВНИРО приурочили к 300-летию российской академической науки. История развития рыбохозяйственной науки очень тесно связана с наукой академической, акцентировал директор института Кирилл Колончин. В 2018 г. Росрыболовство заключило с РАН соглашение о сотрудничестве. Эти договоренности обеспечили очень интересные результаты, сказал он.

Опыт реализации подписанного пять лет назад соглашения говорит о необходимости расширения совместной научно-исследовательской деятельности, отметили в Российской академии наук. В центре внимания специалистов — устойчивое использование водных биоресурсов, развитие аквакультуры, укрепление экономики рыбного хозяйства.

В качестве примеров взаимодействия академической и отраслевой науки научный руководитель направления «Экология морей и океанов» Института океанологии имени П.П. Ширшова, академик РАН Михаил Флинт привел арктические экспедиции. Совместная работа помогает в том числе в защите интересов в Антарктике.

Об активной совместной работе с коллегами из рыбохозяйственного института заявил и заведующий лабораторией поведения и поведенческой экологии млекопитающих Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов. Акцент делается в том числе и на изучении морских млекопитающих, на экологических вопросах Каспия.

На приглашение принять участие в российской научно-практический конференции откликнулись в Китае. Китайские специалисты открыты к сотрудничеству, отметил профессор кафедры аквакультуры и технологии Северо-Восточного сельскохозяйственного университета КНР Чен Вейсинг.

Работа конференции на площадке Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии продолжится 27 марта.

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Fishnews

  • Вторую Международную научно-практическую конференцию «Рыбохозяйственный комплекс России: 300 лет российской академической науке» организовали на площадке ВНИРО. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Вице-спикер Госдумы Алексей ГОРДЕЕВ. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Научный руководитель направления «Экология морей и океанов» Института океанологии имени П.П. Ширшова, академик РАН Михаил ФЛИНТ. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Заведующий лабораторией поведения и поведенческой экологии млекопитающих Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Вячеслав РОЖНОВ. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Профессор кафедры аквакультуры и технологии Северо-Восточного сельскохозяйственного университета КНР ЧЕН Вейсинг
  • Вторую Международную научно-практическую конференцию «Рыбохозяйственный комплекс России: 300 лет российской академической науке» организовали на площадке ВНИРО. Фото пресс-службы института
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