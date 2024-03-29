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Лебеди-кликуны на Курильском озере. Кадр с фотоловушки, пресс-служба Кроноцкого заповедника

Нерка Курильского озера помогает лебедям

На Курильском озере в Камчатском крае ученые провели наблюдения за неркой в зимний период. Исследователи зафиксировали случай нереста лосося в нетипичное время, а также убедились, насколько важна его икра для питания лебедей-кликунов.

С 2021 г. специалисты из Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН изучают роль нерки в экосистеме Курильского озера. В этом году они впервые провели наблюдения зимнего нереста лососей с помощью современных методов аэрофотосъемки, успешно применяющихся летом и осенью, сообщили Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Участникам проекта в дальнейшем предстоит ответить на целый ряд вопросов. Например, каковы особенности распределения нерестящейся нерки по озеру и зимнего нереста, когда его интенсивность минимальна? Сейчас специализированная литература не дает развернутых ответов по этой теме или вовсе ее не затрагивает, обратили внимание ученые. Наблюдения за зимним нерестом нерки могут дать новые сведения о роли этого вида в экосистеме заповедного водоема.

Отправляясь в экспедицию в Южно-Камчатский заказник, исследователи поставили перед собой задачу оценить пространственное распределение производителей нерки в зимний период. Это необходимо для проведения сравнительного анализа с бесснежным сезоном.

Полевые работы проводились на свободных ото льда участках акватории Курильского озера в устьях основных притоков и прибрежных нерестилищах. Именно там исследования проводятся в летне-осенний период, когда интенсивность нереста нерки максимальна. Традиционно наблюдения велись с помощью квадрокоптера.

«Результаты аэрофотосъемки показали, что в период проведения исследований (февраль 2024 г.) численность нерки была крайне низкой — рыба практически полностью отсутствовала в местах, доступных для проведения наблюдений. Однако на одном из нерестилищ в северной части озера мы обнаружили одно действующее гнездо, которое охраняли самец и самка. Они проявляли типичное нерестовое поведение. Это была удивительная находка, поскольку по прошествии пары дней поиска по совершенно пустынной литорали обнаружить нерест было неожиданно», — рассказал научный сотрудник Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Михаил Малин.

Специалисты в очередной раз отметили высокую значимость нерки для экосистемы Курильского озера в целом. Например, икра этих лососевых рыб — важнейший ресурс, обеспечивающий кормом лебедей-кликунов на зимовке. Десятки и сотни «краснокнижных» птиц достаточно долго могут здесь кормиться икрой нерки, отложенной осенью и в начале зимы, подчеркнули ученые.

«Для мигрирующих лебедей икра нерки — важнейший и, вероятно, единственный источник пищи, который они могут найти в этом низкокормном водоеме в зимний период. Добывают ценный корм они ровно на той глубине, куда способна дотянуться шея, поскольку эти птицы не ныряют. Удивляет, насколько точно лебеди способны находить места литорального нереста нерки в озере — ведь мы потратили несколько лет, чтобы создать схему их расположения. Февральская экспедиция показала, что лебеди нашли каждое из тех, что не были защищены слоем битого льда, сгоняемого ветрами к побережью», — подчеркнул Михаил Малин.

Во время зимнего нереста нерки в бассейне Курильского озера ежегодно образуется крупнейшее естественное скопление белоплечих орланов. До Нового года и дольше здесь кормятся единичные медведи.

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