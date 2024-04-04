Глава правительства отметил важность «Генеральной уборки»

На ежегодном отчете правительства в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о работе в сфере защиты окружающей среды. В том числе в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

Глава правительства обратил внимание, что проект по генеральной уборке страны предусматривает, в частности, подъем и утилизацию затонувшего флота. «Мы обсуждали эти вопросы во время моей поездки в Магадан в 2020 году», — напомнил премьер-министр в ходе своего выступления в Госдуме.

Он отметил, что уже поднято и утилизировано 131 судно, сообщает корреспондент Fishnews.

«Вообще, часто вспоминаю свои поездки на Дальний Восток, Урал, в Сибирь и другие регионы. Я замечал, что рядом с красивой природой, современными предприятиями, инфраструктурой, каким‑то проектом нередко куча грязи, брошенные свалки, затонувшие корабли. Но всем же нравится жить там, где чисто, ухоженно, комфортно», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Ранее в правительстве рассказали, что в рамках «Генеральной уборки» на Дальнем Востоке планируется поднять еще 82 затонувших судна.

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