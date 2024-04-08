Предельные сроки строительства краболовов предполагается продлить

Максимально возможные сроки строительства судов под крабовые квоты предполагается увеличить - обсуждается оформление этого решения, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с президентом Владимиром Путиным.

встречиПрограмма строительства инвестиционных объектов под квоты стала одной из тем встречи руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова с президентом, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

Всего по итогам первого этапа программы квот под инвестиции планируется строительство 105 судов. К концу прошлого года были сданы 22 единицы флота.

Где-то наблюдается большое отставание по срокам строительства, но верфи уже перестроились, сообщил глава Росрыболовства. «Везде, где были проблемы, заключены новые контракты с поставщиками нового оборудования. Сейчас графики выровнялись, и надеюсь, что уже в рамках новых графиков эти все суда будут в срок построены. По плану это 2027 год — последнее судно уже должно быть передано заказчику», — заявил руководитель ФАР.

Отвечая на вопрос президента о последствия переноса сдачи судов, Илья Шестаков сообщил, что по рыбацким судам в рамках программы инвестквот предельные сроки, в которые должны уложиться заказчики, уже продлены — с пяти до семи лет.

«Для краболовов пока решение еще не принято. Но мы сейчас обсуждаем, как его правильно оформить. Тоже там был срок пять лет — предполагаем, что тоже будем продлевать», - рассказал глава Росрыболовства.

«Нужно только провести анализ соответствующий и решение принимать, исходя из этого независимого и профессионального анализа», — прокомментировал Владимир Путин.

Напомним, что Министерство сельского хозяйства в марте разместило проект постановления , предусматривающего увеличение возможного срока постройки краболовов на два года.

Такое продление — необходимая мера в условиях , с которыми столкнулись заказчики флота, комментировали предложенное решение в отраслевых ассоциациях.

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