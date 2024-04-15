Рыбному рынку в России помогут популяризация и господдержка

Стимулами для развития внутреннего рынка рыбопродукции могут стать популяризация потребления и ценовая доступность. Важны также меры господдержки, например транспортные субсидии, считают эксперты Россельхозбанка.

Обзор результатов рыбной промышленности за 2023 г. подготовили в центре отраслевой экспертизы РСХБ. Отмечено, что оборот российского рыбохозяйственного комплекса вырос до рекордного 1 трлн рублей.

Аналитики указали, что самообеспеченность рыбной продукцией превышает 150%, то есть рыбная отрасль обеспечивает необходимые объемы для потребителей.

Однако при норме Минздрава в 28 кг в среднем россияне съедают в год по 22 кг рыбы. Для развития внутреннего рынка важную роль играет популяризация потребления рыбы и морепродуктов, подчеркнули в центре отраслевой экспертизы. Сейчас в стране реализуется несколько таких программ. Для повышения потребления используются форматы рыбных фестивалей, мастер-классов, продвижение в соцсетях. Разрабатывается дорожная карта для увеличения внутреннего потребления, отметила управляющий директор центра отраслевой экспертизы Дарья Лапынина.

Свою роль в повышении потребления рыбопродукции в России способно сыграть развитие аквакультуры. За десять лет показатели этой отрасли в стране выросли более чем в два раза. Продукция аквакультуры помогает разнообразить рыбный ассортимент, а также выпускать необходимые продукты ближе к основным районам потребления.

Для повышения доступности рыбы на российском рынке важно сохранять господдержку, подчеркнули в Россельхозбанке. Среди важных мер эксперты назвали субсидирование железнодорожного тарифа на перевозки рыбопродукции с Дальнего Востока в другие регионы страны, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что сейчас рассматриваются возможности использовать механизм субсидий для доставки не только минтая, но и сардины-иваси и лосося.

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