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Депутат Госдумы Борис ГЛАДКИХ и президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Как отвести аукционы от долей квот, обсудили в хабаровской ассоциации

Бизнес-сообщество будет отслеживать ситуацию с позицией ФАС по квотным аукционам, заявил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко на общем собрании объединения.

Резонанс вызвал опубликованный Федеральной антимонопольной службой проект доклада о состоянии конкуренции в России за 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews. ФАС, как и ранее, заявила, что считает необходимым полное реформирование действующего порядка предоставления прав на вылов и переход к распределению на электронных торгах.

Ведомство ссылается на то, что такие изменения позволят усилить конкуренцию и ослабить монополизацию, однако опыт крабовых аукционов свидетельствует об обратном, обратил внимание на общем собрании АПРОХК Сергей Рябченко. Непонятно, как аукционный принцип может сочетаться с инвестиционными процессами, уже запущенными в рыбном хозяйстве. Кредитная нагрузка на отрасль сейчас очень велика — под триллион рублей, напомнил руководитель краевой ассоциации. При этом запасы биоресурсов колеблются, ресурсы для промысла могут сокращаться — об этом говорит пример того же Северного бассейна со снижением запасов трески. Необходимо очень осторожно подходить к решениям, влияющим на финансово-экономическое положение предприятий.

Тема с аукционами не ушла и не уйдет никогда, полагает участвовавший в общем собрании депутат Госдумы Борис Гладких. Поступления от продажи крабовых долей квот в бюджет более чем внушительные, и, конечно, возможность привлечь еще больше средств для государства выглядит заманчиво.

«Наша задача говорить о том, что рыбопромышленники — это не только сегодня налоги для государства и стол для потребителя, но это и рабочие места, это населенные пункты, где, собственно говоря, после аукциона, может быть, никто и ловить не будет, потому что придет крупный игрок, он выберет все, что ему интересно», — считает парламентарий.

Уже сейчас отраслевому сообществу нужно готовить обоснования в поддержку своей позиции, заявил депутат. В отстаивании прав на промысел, считает он, надо обращать особое внимание на роль рыбной промышленности для территорий, в том числе отдаленных. Необходима четкая и понятная аргументация.

«Мы уже сегодня эти вопросы видим и над ними работаем», — прокомментировал Сергей Рябченко. Он отметил, что хабаровское объединение будет отслеживать тему с аукционными предложениями, в том числе совместно с коллегами по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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Fishnews

  • Депутат Госдумы Борис ГЛАДКИХ и президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО
  • Тему сохранения прав на вылов обсудили на общем собрании членов АПРОХК
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