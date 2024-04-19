Верфям помогут улучшить компетенции

В России будет разработан долгосрочный комплекс мер по развитию компетенций отечественных производителей в области судостроения. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр поставил задачу по итогам мартовской стратегической сессии по вопросу развития Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, отвечать за подготовку комплекса мер по развитию российских компетенций судостроения будут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития. Документ должен быть представлен в правительство до 25 декабря. Реализация комплекса мер будет рассчитана на срок до 2035 г.

Кроме того, Минпромторгу предстоит до 4 сентября актуализировать Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 г. с учетом анализа рынков судостроения и трендов их развития.

Также Минпромторгу совместно с Минтрансом, Минсельхозом, Минвостокразвития и Минфином поручено до 30 октября представить предложения по расширению программ льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, в том числе проработать вопрос о расширении количества их операторов. Предложения по финансированию таких программ подготовят Минфином и Минпромторгом до 27 ноября.

Отдельный блок поручений касается непосредственно развития ОСК, в состав которой входит до 80% всех судостроительных мощностей, обратили внимание в правительстве.

В частности, Минпромторгу совместно с ВТБ до 3 июля необходимо обеспечить разработку инвестиционной программы этой корпорации. В программу должны быть включены мероприятия по обновлению существующих и созданию новых производственных мощностей для достижения заявленных стратегических целей развития ОСК до 2035 г.

Кроме того, до 2 октября Минпромторгу поручено обеспечить доработку и утверждение стратегии развития Объединенной судостроительной корпорации. При этом нужно предусмотреть внедрение лучших практик Координационного центра правительства по мониторингу и координации исполнения мероприятий стратегического развития.

Напомним, в апреле ряд поручений по развитию отечественного судостроения дал также президент Владимир Путин.

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