Сахалин представил предложения по механизмам поддержки рыбацких поселений

Министерство по рыболовству Сахалинской области также направило свои предложения по обеспечению финансирования развития рыбацких поселений в рамках поручения президента, сообщил глава ведомства Иван Радченко.

Напомним, что Владимир Путин поставил задачу правительству обеспечить направление части средств от крабовых аукционов на развитие инфраструктуры сельских и прибрежных рыбацких поселений прибрежных регионов.

Исполнение поручения обсуждалось на совещании, которое в апреле проводила вице-премьер Виктория Абрамченко. Для доведения средств предполагается использовать федеральную госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий.

В прибрежных регионах уже выступили публично с предложениями, какие направления можно было профинансировать с использованием средств от продажи долей квот вылова. Министерство по рыболовству Сахалинской области по итогам совещания у зампреда правительства РФ направило свою позицию по механизмам предоставления господдержки, рассказал Fishnews глава регионального ведомства Иван Радченко.

«Мы предложили провести отбор отдельно только среди рыбацких сел, направив критерии для определения прибрежных рыбацких поселений для финансирования за счет средств от продажи крабовых квот», — сообщил министр.

Свое видение ведомство изложило в письмах в Минсельхоз и Министерство финансов России.

Сахалинский бизнес также участвовал в аукционе, проходившем в октябре по продаже долей крабовых квот с инвестиционными обязательствами.

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