Как кальмар весь мир окольцевал

Хотя в Азии и Средиземноморье кальмара издавна употребляли в пищу, широкую популярность у потребителей во всем мире он приобрел совсем недавно, отмечают в своем новом обзоре эксперты Expo Solutions Group.

В СССР кальмар стали подавать к столу в конце 1960-х, а в США уже в середине 1970-х гг. Несмотря на совпадение во времени, эти процессы никак не были связаны между собой. Так, в США внимание на этого моллюска обратили как на замену трески и менхэдена, чрезмерный вылов которых приводил к истощению их запасов в Атлантике.

Экзотический каламари

Для успеха кампании американскому правительству и бизнесу предстояло переубедить потребителя, которому был непривычен склизкий вид сырого кальмара. Решение этой задачи нашел студент, который предложил изменить способ приготовления и начать обжаривать кальмаровые кольца в панировке, как луковые. Изменился не только рецепт, но и название: вместо кальмара решили использовать более экзотическое «каламари». Новый способ приготовления быстро пришелся по душе потребителю, а рестораны и кафе стали придумать собственные соусы, чтобы придать этому блюду еще больше оригинальности.

А как его едят в других странах? В Турции также подают кальмара, нарезанного обжаренными в панировке толстыми кольцами (каламар тава). В Китае его готовят во фритюре с картофельной мукой и сычуаньскими специями. В Японии кальмара употребляют в сушеном и вяленом виде и готовят на гриле (икаяки), а глубоководный вид хотару-ика считается главным деликатесом весеннего времени, которое совпадает с периодом его вылова. В Корее кальмара жарят вместе с пастой из красного перца и овощами (очжино чеюк поккым), а в Австралии и Новой Зеландии им зачастую заменяют минтай и треску для приготовления фиш-энд-чипс.

А у нас?

Советские потребители познакомились с кальмаром после Тихоокеанской экспедиции в Охотском море. Этот моллюск не упоминался ни в одной кулинарной книге, поэтому готовить его не умели и поначалу относились к нему с недоверием. Идея продвижения вновь пришла сверху: кальмара стали использовать в качестве ингредиента для «Хрущевского салата». В результате трехминутной варки мясо получалось нежным и удачно сочеталось с вареными яйцами. Люди наконец распробовали этого моллюска и поняли, как его правильно готовить и с чем сочетать.

Сегодня на полках магазинов можно встретить как целые тушки и филе кальмара, так и порезанные кольцами полуфабрикаты для приготовления каламари, а также кальмаровые котлеты, пресервы и много другой продукции в сыром, консервированном и готовом к употреблению виде.

Напомним, что в рамках совместного проекта с Expo Solutions Group Fishnews рассказывает об успешных мировых практиках по продвижению рыбы и морепродуктов. Предыдущий материал аналитиков ESG был посвящен тому, как завоевывал популярность рыбный бургер.

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