Рыбохозяйственная наука пробует «Гонца»

Научное судно «Исследователь Каспия» ВНИРО начало использовать систему спутниковой связи «Гонец» для передачи суточных донесений в электронном виде. Это первый опыт такого применения «Гонца» на НИС.

«Исследователь Каспия» закреплен за Волго-Каспийским филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По информации Центра системы мониторинга рыболовства и связи, уже в ближайшем будущем количество научных судов, применяющих «Гонец» для подачи ССД, расширится. Интеграция сервисов будет проведена на флоте, отправляющемся в Большую африканскую экспедицию.

Во ВНИРО подчеркивают значимость этих исследований, старт которых запланирован на вторую половину 2024 г. Программа рассчитана на два года, будут разведаны объемы запасов рыб и ракообразных у берегов материка. Директор института Кирилл Колончин ранее отмечал, что это первые изыскания такого уровня у побережья Африки за 40 лет.

ЦСМС совместно с компанией «Спутниковая система «Гонец» с начала года активно работают над переводом флота на отечественную спутниковую связь для отправки судовых суточных донесений из ПК «Электронный рыболовный журнал».

Благодаря интеграции с ЭРЖ по спутниковым каналам «Гонца» можно передавать ССД с судна на берег, а с берега на судно — электронные разрешения на промысел. Сейчас рыбаки используют сервис во всех промысловых бассейнах.

«Это возможно благодаря орбитальному построению «Гонца», которое обеспечивает устойчивое покрытие всей территории России и прилежащих водных акваторий. На судах используются специализированные ненаправленные антенны, что не требует настройки на сигнал космического аппарата. Диаметр антенны всего 17 см, ее можно установить практически в любом удобном месте», — рассказал Fishnews pаместитель генерального директора по эксплуатации АО «Спутниковая система «Гонец» Андрей Манойло.

В ЦСМС обратили внимание, что работоспособность «Гонца» по передаче ССД подтверждена не только на морских акваториях, но и во внутренних водах.

В конце апреля судно МРТК 0775 прошло с Каспия в Балтийское море по единой глубоководной системе европейской части России, включая Волгу, Рыбинское водохранилище, Онежское и Ладожское озера, и приступило к работе на Балтике. Сбоев в передаче отчетности и функционировании сервиса не зафиксировано, отметили в ЦСМС.

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