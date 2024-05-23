Илья Шестаков: В отрасли идет глобальная модернизация

Российская рыбная промышленность с 2014 г. прошла через большие законодательные изменения и переживала трансформацию в связи с новыми социально-экономическими условиями. При этом использовались решения, которые можно считать революционными: они запустили в отрасли основополагающие процессы, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков.

За десять лет в рыбном хозяйстве произошло много событий. Прежде всего будущее отрасли будут определять запущенные сейчас модернизационные механизмы, заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью для специального выпуска журнала «Fishnews — Новости рыболовства».

«Прежде всего я бы отметил глобальную модернизацию, которая идет в рыбном хозяйстве, — это механизм квот под инвестиции на строительство рыбоперерабатывающих фабрик, современных рыбопромысловых судов. В рамках второго этапа программы квот на инвестиционные цели предусматривается создание портовой инфраструктуры для нашей отрасли, строительство транспортных рефрижераторов. Реализация этой программы, думаю, будет определять облик рыбной промышленности на десятилетия, ведь по ее итогам мы получим новый флот, один из самых современных в мире. И конечно, надеемся, что новые рыбоперерабатывающие заводы будут активно работать», — отметил глава ведомства.

Важным является и развитие аквакультуры, подчеркнул руководитель Росрыболовства. «Отрадно, что из года в год наблюдается положительная динамика в этом направлении (с 2014 года показатели производства товарной аквакультуры выросли более чем в два раза и составили по итогам 2023 года свыше 400 тыс. тонн. — прим. ред.). Многие предприятия в этой сфере совершенствуются, модернизируются. Строятся новые комплексы, в том числе для нужд аквакультурных производств — получение рыбопосадочного материала и выпуск кормов. Расширяются акватории для аквакультурных хозяйств — это тоже очень важно, я считаю», — заявил Илья Шестаков.

В качестве знакового результата глава ведомства выделил и рост вылова за десять лет на 1,1 млн тонн: по итогам прошлого года российские рыбаки добыли более 5,3 млн тонн водных биоресурсов.

«Сейчас необходимо закрепить успех. Показатели вылова очень важны, ведь это объемы, которые помогают нам насыщать продукцией внутренний рынок и обеспечивать экспортные поставки», — подчеркнул руководитель ФАР.

Как значимые глава ведомства выделил также программы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. «Мы серьезно нарастили объем этой работы. Консолидация разрозненных заводов в единую структуру (ФГБУ «Главрыбвод» — прим. ред.) позволила увеличить эффективность исполнения государственного задания и выпускать достаточно большое количество рыбы за счет внебюджетных средств, в рамках мероприятий по компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания», — обратил внимание глава федерального агентства.

Неотъемлемая составляющая отрасли — наука. «Решение о включении всех отраслевых НИИ в единую систему Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии было сложным, мы много обсуждали его с регионами. Но сейчас видим, что это изменение было правильным. Наша наука окрепла — как с точки зрения материальной базы, так и с точки зрения возможностей для разработок. В условиях единой структуры работать гораздо проще: нет непродуктивной конкуренции между отдельными институтами», — прокомментировал Илья Шестаков.

Отметил он и цифровизацию отрасли. «За эти годы в сфере перехода на «цифру» было сделано достаточно много. Это и электронный рыболовный журнал, и электронные разрешения на добычу, работа по переводу всех госуслуг в цифровой формат. Сейчас, по сути дела, все процессы выполняются очень быстро. Я помню, как десять лет назад оказания услуги можно было ждать месяц. Сейчас это происходит за несколько дней, а иногда и часов», — рассказал руководитель Росрыболовства.

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