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Научный совет Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО, NAFO) рекомендовал общие допустимые уловы на 2025 г.

Наука предложила квоты для районов НАФО

Научный совет Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО, NAFO) рекомендовал общие допустимые уловы на 2025 г. Для российского промысла важны объемы морского окуня, черного палтуса и трески.

Летняя сессия научного совета НАФО прошла с 31 мая по 13 июня в канадском Галифаксе в смешанном формате. В заседаниях приняли участие в общей сложности 52 специалиста из Великобритании, Дании (включая экспертов из Гренландии и Фарерских островов), Евросоюза, Канады, Норвегии, Российской Федерации, США, Украины, Японии, сотрудники секретариата НАФО, а также наблюдатели от ряда международных организаций.

В состав делегации РФ вошли представители Росрыболовства, Центрального института и Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Возглавлял делегацию начальник отдела многостороннего международного сотрудничества ВНИРО, доктор биологических наук Сергей Мельников. Российские специалисты приняли активное участие в работе всех четырех постоянных комитетов научного совета НАФО.

Наибольшее внимание представители России уделили подготовке рекомендаций по величине общих допустимых уловов для объектов, представляющих значительный интерес для отечественного промысла. Это черный палтус микрорайонов 3LMNO, морской окунь микрорайонов 3М, 3LN и 3О, треска микрорайона 3М, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

По итогам работы совета были рекомендованы следующие объемы ОДУ в районе регулирования НАФО на 2025 г.:

- треска микрорайона 3M — 9786 тонн;

- треска микрорайонов 3NO — мораторий;

- морские окуни микрорайона 3M — 17503 тонны;

- морские окуни микрорайонов 3LN — мораторий;

- морские окуни микрорайона 3О — 20000 тонн;

- камбала-ерш микрорайонов 3LNO — мораторий;

- камбала-ерш микрорайона 3M — мораторий;

- скат колючий микрорайонов 3LNO — 3460 тонн;

- желтохвостая камбала микрорайонов 3LNO — 15810 тонн;

- длинная камбала микрорайонов 3NO — 1395 тонн;

- мойва микрорайонов 3NO — мораторий;

- черный палтус микрорайонов 1ABCD — 29975 тонн;

- белый налим микрорайонов 3NO — 436 тонн.

Расчет величины ОДУ черного палтуса микрорайонов 2+3KLMNO в 2025 г. отложен до ежегодной сессии НАФО в сентябре после ожидаемого утверждения новой стратегии управления этим запасом. Определение ОДУ северного короткоперого кальмара подрайонов 3+4 также перенесено на сентябрь. Оценку состояния запасов северной креветки в микрорайонах 3M и 3LNO, а также креветки Западной и Восточной Гренландии предполагается выполнить на совместном заседании комитета по рыбохозяйственной науке (STACFIS) и научного совета НАФО. Оно запланировано на 17-19 сентября.

Окончательные объемы общих допустимых уловов установят в ходе ежегодной сессии комиссии НАФО в сентябре 2024 г.

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