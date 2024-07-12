Валерий Лимаренко: Развитие рыбной отрасли региона — среди важнейших задач

Поддержка развития производств в рыбной промышленности Сахалина и Курил, расширение возможностей для любительской рыбалки остаются в центре внимания областных властей, заявил губернатор Валерий Лимаренко. Предстоит и важная работа по перезаключению договоров на участки для промысла.

Предприятия Сахалинской области остаются в тройке регионов-лидеров по добыче водных биоресурсов. За 2023 г. островные рыбаки освоили 775 тыс. тонн, при этом выросли показатели по основным объектам лова — минтаю, сельди, треске и другим.

На предприятиях рыбного хозяйства трудится более 9 тыс. человек. Отрасль обеспечила за прошлый год свыше 5,8 млрд рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет Сахалинской области и 11 млрд рублей — в бюджетную систему РФ.

И в целом, конечно, все, что связано с промыслом, рыбными запасами региона, волнует сахалинцев и курильчан, отмечает Валерий Лимаренко.

«Развитие рыбной отрасли Сахалинской области остается среди наших важнейших задач», — подчеркнул губернатор, поздравляя рыбаков с наступающим профессиональным праздником.

Предприятия Сахалина и Курил развивают производство, в том числе в рамках программы инвестиционных квот, и формируют современный облик российской рыбной отрасли. И очень важно, чтобы инвестиционные планы компаний были успешно реализованы, заявил глава Сахалинской области.

Важнейшая задача — успешное перезаключение договоров на рыболовные участки, в том числе для лососевого промысла. На пользователей таких участков планируется возложить новые обязанности по участию в социально-экономическом развитии региона.

Рыбохозяйственный комплекс области — это не только промышленность, но и любительское рыболовство, напомнил губернатор. И здесь областные власти считают необходимым обеспечивать возможности для легального и доступного лова на островах. Рассказывать о них поклонникам рыбалки помогают в том числе и современные цифровые решения.

«Впереди День рыбака, и я сердечно поздравляю промысловиков и рыболовов-любителей с этим праздником. Спасибо всем, кто работает в отрасли, за их труд!» — заявил Валерий Лимаренко.

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