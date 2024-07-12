Новости
Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Валерий Лимаренко: Развитие рыбной отрасли региона — среди важнейших задач

Поддержка развития производств в рыбной промышленности Сахалина и Курил, расширение возможностей для любительской рыбалки остаются в центре внимания областных властей, заявил губернатор Валерий Лимаренко. Предстоит и важная работа по перезаключению договоров на участки для промысла.

Предприятия Сахалинской области остаются в тройке регионов-лидеров по добыче водных биоресурсов. За 2023 г. островные рыбаки освоили 775 тыс. тонн, при этом выросли показатели по основным объектам лова — минтаю, сельди, треске и другим.

На предприятиях рыбного хозяйства трудится более 9 тыс. человек. Отрасль обеспечила за прошлый год свыше 5,8 млрд рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет Сахалинской области и 11 млрд рублей — в бюджетную систему РФ.

И в целом, конечно, все, что связано с промыслом, рыбными запасами региона, волнует сахалинцев и курильчан, отмечает Валерий Лимаренко.

«Развитие рыбной отрасли Сахалинской области остается среди наших важнейших задач», — подчеркнул губернатор, поздравляя рыбаков с наступающим профессиональным праздником.

Предприятия Сахалина и Курил развивают производство, в том числе в рамках программы инвестиционных квот, и формируют современный облик российской рыбной отрасли. И очень важно, чтобы инвестиционные планы компаний были успешно реализованы, заявил глава Сахалинской области.

Важнейшая задача — успешное перезаключение договоров на рыболовные участки, в том числе для лососевого промысла. На пользователей таких участков планируется возложить новые обязанности по участию в социально-экономическом развитии региона.

Рыбохозяйственный комплекс области — это не только промышленность, но и любительское рыболовство, напомнил губернатор. И здесь областные власти считают необходимым обеспечивать возможности для легального и доступного лова на островах. Рассказывать о них поклонникам рыбалки помогают в том числе и современные цифровые решения.

«Впереди День рыбака, и я сердечно поздравляю промысловиков и рыболовов-любителей с этим праздником. Спасибо всем, кто работает в отрасли, за их труд!» — заявил Валерий Лимаренко.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: минтайсахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Директор компании «Дальпромрыба» Роман РЫБАКОВ

Директор компании «Дальпромрыба»

Роман РЫБАКОВ

Рост потребления рыбных консервов — задача всех участников рынка

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий Мартынов

У отраслевых объединений — хорошие перспективы

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена БАКУМЕНКО

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Елена Бакуменко

Мы заинтересованы во всестороннем развитии рыбной отрасли

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений Карпов

Дефицита лосося внутренний рынок уж точно не испытывает

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Министр рыбного хозяйства Александр ИШКОВ проводит совещание в Дальрыбе

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

С помощью гидролотка «Фишеринг Сервис» наглядно демонстрирует специалистам-промысловикам работу тралов. Фото предоставлено компанией

«Фишеринг Сервис»: не только промвооружение, но и компетенции

Система поиска склада на fishplace.ru существенно упрощает процесс подбора идеального места для рыбопродукции

Fishplace развивает цифровой рыбный рынок

Концепт пульта управления рыболовным судном, представленный АО «Концерн «НПО «Аврора» на отраслевых выставках. Фото предоставлено компанией

Чек-ап для судовых систем

События

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.