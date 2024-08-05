Ученые собирают данные о рыбе в реках и озерах Таймыра

В ходе Таймырской экспедиции научные группы ВНИРО продолжают исследования озера Пясино, вытекающей из него реки Пясины и ее притоков. Ученые собирают данные о состоянии рыбных запасов водоемов и условиях обитания гидробионтов.

На Таймыре продолжает работу комплексная экспедиция Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по водным объектам Норило-Пясинской озерно-речной системы. В сезоне 2024 г. полевые отряды приступили к исследованиям с 12 июля.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, озерная группа уже выполнила 30 из 45 запланированных станций, где осуществляются ихтиологические, гидробиологические, генетические, гидрохимические и токсикологические работы. Исследованиями охвачена практически вся акватория озера Пясино и его основных притоков — рек Норильская, Амбарная и Далдыкан.

На озере Пясино также планируется провести экспериментальную гидроакустическую съемку для оценки распределения и запасов рыб. Участники экспедиции обнаружили весенний скат ранней молоди сиговых видов рыб в реку Норильская, что доказывает наличие нерестилищ вверх по течению — в озере Мелкое и в реке Рыбная.

Речной отряд достиг устья реки Пура в нижнем течении реки Пясины, выполнив 16 из 24 комплексных станций. В районе Мокоритто высажена группа ихтиологов для проведения стационарных исследований распределения и миграций рыб в низовьях Пясины.

Во время исследований впервые за последние 70 лет были получены промысловые уловы крупных зрелых рыб, определены районы летнего нагула взрослых особей и молоди осетра в Пясине, потенциальные районы нереста осетровых.

Таймырская экспедиция ВНИРО — многолетний проект, реализуемый с 2023 г. в рамках мирового соглашения с Норильско-Таймырской топливно-энергетической компанией. Его целью является научное обеспечение мероприятий по полному возмещению ущерба, нанесенного водным биоресурсам Норило-Пясинской озерно-речной системы.

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