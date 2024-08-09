Максим Козлов: С переоформлением участков для промысла связан ряд вопросов

Один из сутевых моментов для предстоящего перезаключения договоров на рыболовные участки — подходы к расчету и взиманию платы. Сегодня отраслевое сообщество Дальнего Востока говорит о необходимости вернуться к этому вопросу, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Сегодня самая острая тема для рыбной отрасли Дальнего Востока и, наверное, других регионов — это переоформление рыболовных участков», отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов в интервью Fishnews.

Один из аспектов — составление перечней рыболовных участков в субъектах Федерации. «Для Сахалинской области это очень актуально. Только недавно урегулирован вопрос по границам соседних участков. На федеральном уровне даны очень, на мой взгляд, правильные разъяснения, что тут нет никакого противоречия с действующим законодательством и наложения границ. Это дало нам возможность двигаться дальше в составлении регионального перечня рыболовных участков. Мы подготовили хорошие паспорта на РЛУ. Однако еще остается большое количество подводных камней: вопросы возникают не к самим участкам, а по форме согласования в Росрыболовстве. Занимаемся этим, устраняем замечания, работа очень непростая», — рассказал руководитель АРСО.

Очень острый вопрос — плата за перезаключение договоров на рыболовные участки. «При расчете платежа за участки для промышленной добычи анадромных видов рыб постановление правительства предусматривает использование удваивающего коэффициента. Обсуждалось, что будет рассрочка на три года. Однако теперь определено, что платеж должен быть внесен не более чем за два года. Тяжелое бремя. И вряд ли кто-то из наших пользователей сможет без привлечения кредитных средств принять участие в таком перезаключении», — обрисовал ситуацию президент ассоциации.

По его мнению, обязательно нужно принимать во внимание сценарий, что рыба не будет приходить в необходимом количестве и предприятия не смогут выплачивать кредиты. «Никто об этом не думает, а думать надо. Ведь компании тогда просто обанкротятся. Зачем мы заранее ставим рыбаков в условия высоких рисков? Никто не против того, что за участки нужно заплатить, но это должны быть посильные суммы», — подчеркнул руководитель объединения.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин поручили вернуться к обсуждению вопросов платы за перезакрепление рыболовных участков. «Ждем, когда будет запрошена позиция региона — ассоциация готова дать свои предложения. На сегодняшний день, повторюсь, это самая беспокоящая тема», — акцентировал Максим Козлов.

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