Глава Камчатки обсудил проблему участков для промысла с Дмитрием Патрушевым

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсудил проблематику перезакрепления рыболовных участков на новый срок с вице-премьером Дмитрием Патрушевым. Достигнута договоренность тщательно проверить расчеты в этой сфере, рассказал глава региона.

Вопросы рыбохозяйственного комплекса стали одной из тем встречи губернатора Камчатского края Владимира Солодова и курирующего вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

Детально обсуждались опасения, которые высказываются по поводу нового механизма продления договоров на РЛУ, заявил глава региона в итоговом видеокомментарии.

«Договорились, что мы все расчеты продолжим выверять и при реализации механизма продления [пользования] лососевых участков, утвержденного председателем правительства Российской Федерации в соответствии с законом, на постоянной взаимосвязи будем с ответственными органами, чтобы все возможные риски обсуждать и отрабатывать механизмы их нивелирования», — сообщил Владимир Солодов.

Напомним, что принятый в июле 2023 г. федеральный закон предусматривает новый принцип перезаключения договоров пользования рыболовными участками, в том числе для добычи лосося. Однако бизнес-сообщество говорит , что подходы к расчетам и взиманию платы за перезакрепление, предусмотренные постановлением правительства РФ , не позволят воспользоваться возможностью перезаключения договора без торгов и создают избыточную финансовую нагрузку на отрасль.

Вернуться в вопросу расчета и взимания платы ранее поручили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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